دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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جابرييل فيجا 12'
ألكساندر ميتروفيتش 56', 78' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

الأهلي v الهلالالنتائج والإحصائيات,