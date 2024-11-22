دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
ناوليدج موسونا 49'
N. Asiri 45' + 3' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

الأخدود v الشبابالنتائج والإحصائيات,