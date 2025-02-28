الدوري المصري الممتاز
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1 - 3
ن م
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E. Apeh 79'
إبراهيم عادل 45' + 1'مصطفى فتحى 56' (جزاء)فيستون مايلي 77'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

الاتحاد v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,