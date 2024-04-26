دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
عبد الرزاق حمد الله 58'
حبيبو محمدو ديالو 48'كارلوس 82'Musab Aljuwayr 90' + 10'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

الاتحاد v الشبابالنتائج والإحصائيات,