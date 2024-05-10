دوري روشن السعودي
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0 - 5
ن م
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سيكو فوفانا 5'موسى ديمبيلي 31' (جزاء)كارل توكو ايكامبي 35', 39', 55'
(ش١ 0-4) (ن م 0-5)

الاتحاد v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,