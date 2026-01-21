تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Qatar 2026 World Cup kit adidas
كل ما تحتاج معرفته للحصول على قمصان المنتخب القطري لكأس العالم 2026: مواعيد الإصدار والأسعار ومنافذ البيع

قطر تكشف عن تصاميم جديدة من أديداس مع بدء الاستعدادات لكأس العالم القادم.

قد لا تكون قطر مضيفة لكأس العالم هذه المرة، لكن الاستعدادات لـمونديال 2026 مستمرة بكل قوة، بما في ذلك إطلاق مجموعات جديدة من الأزياء الرياضية. كشفت أديداس عن أكبر تشكيلة أزياء رياضية لكأس العالم على الإطلاق، حيث ظهرت أحدث تصاميم المنتخبات الكبرى بجانب أزياء قطر الرياضية بشكل هادئ وجذاب.

بعد أن صنعت قطر التاريخ باستضافتها لكأس العالم 2022، تتطلع الآن لترك بصمتها مجددًا على الساحة العالمية خلال مونديال 2026 في أمريكا الشمالية. من الألوان المميزة للزي الرسمي التي تعكس الهوية الوطنية، إلى التصميم المسرب للزي غير الرسمي بأسلوب أديداس العصري، تعرف معنا على كل ما يهمك حول قمصان قطر الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك تواريخ الإصدار والأسعار المتوقعة.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    القميص الأساسي للمنتخب القطري

    كشفت أديداس رسميًا في نوفمبر 2025 عن القميص الرسمي لمنتخب قطر في كأس العالم 2026، ضمن إطلاقها الشامل لقمصان الاتحادات الوطنية قبل انطلاق البطولة. يعتمد التصميم على الألوان التقليدية لقطر، مع قاعدة نظيفة مزينة بتفاصيل بلون كستنائي غامق، المرتبط تاريخيًا بالعلم الوطني وبهوية كرة القدم القطرية.

    يتضمن القميص رسومات لونية خفية مستوحاة من الأنماط الشرق أوسطية وأنسجة الصحراء، ما يمنحه مظهرًا أنيقًا وبسيطًا في الوقت نفسه. ويضمن قالب أديداس العصري شكلًا انسيابيًا، مع الحفاظ على الشعار والخطوط الثلاثة بطريقة متواضعة تحافظ على جماليات الزي الأنيق دون تغييرات جذرية.

    يتوفر القميص الأساسي حاليًا لدى تجار التجزئة المختارين، بأسعار تتراوح عادة بين 80-90 جنيهًا إسترلينيًا / 90 يورو للنسخ المخصصة للمشجعين، مع احتمالية ارتفاع الأسعار للنسخ الأصلية المخصصة للمباريات وفقًا للسوق والمقاسات.

  • القميص الخارجي/ الاحتياطي للمنتخب القطري

    بينما أصبح القميص الرسمي للمنتخب القطري الأساسي متاحًا رسميًا، لا يزال القميص الخارجي (Away Kit) لقطر في كأس العالم 2026 غير مُعلن رسميًا، وظهر فقط من خلال تسريبات عبر الإنترنت ضمن سلسلة تصاميم المنتخبات الوطنية التي لم يتم الكشف عنها بعد. وتشير الصور الأولية إلى أن القميص سيأتي بلون رمل فاتح أو بيج مع تفاصيل كستنائي داكن ومظلل، مما يضفي لمسة عصرية وأنيقة.

    يتماشى التصميم المسرب مع موضوع أديداس لأزياء المنتخبات الخارجية لعام 2026، الذي يركز على ألوان جريئة وإشارات تراثية لكل دولة. بالنسبة لقطر، يبرز القميص إلهام ألوان الصحراء مع تباين بصري واضح مقارنة بالقميص الأبيض التقليدي.

    من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي للقميص الخارجي في مارس 2026، بما يتماشى مع الجدول المعتاد لأديداس، وستتراوح أسعار النسخة المخصصة للمشجعين بين 80 و90 جنيهًا إسترلينيًا / 90 يورو، مع احتمالية ارتفاع أسعار النسخ الأصلية المخصصة للمباريات.

