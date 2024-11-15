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Doha Qatar urban skylineGetty Images

استمتع بتجربة الدوحة لحضور مباراة KSI في الملاكمة من تنظيم Misfits قطر: الرحلات الجوية، التذاكر والمزيد من المعلومات

كل ما تحتاج معرفته عن العاصمة القطرية الدوحة، حيث تصل سلسلة الملاكمة "Misfits" لـ KSI إلى المدينة.

تستضيف Misfits Boxing (بالاشتراك مع DAZN) عرضها الأحدث، "X Series 19 - قطر: السوبر كارد"، مع شخصيات من عالم وسائل التواصل الاجتماعي تتوجه إلى الشرق الأوسط لمواجهة في صالة لوسيل الرياضية في الدوحة يوم الخميس، 28 نوفمبر. الترويج للملاكمة، الذي أسسه الإخوة كال ونس سوارلاند من وسيرمان للملاكمة وKSI ومامس تايلور، والذي أصبح الآن علامة تجارية عالمية معروفة في جميع أنحاء العالم، يسعى للتوسع والنمو أكثر. ستكون هذه أول مرة تنظم فيها Misfits عرضًا في الشرق الأوسط، ومع نجم وسائل التواصل الاجتماعي السعودي المولد أنسون جيب المشارك في المباراة الرئيسية في X Series 19 ضد سليم البحير، من المؤكد أن يكون هناك حماس كبير في المنطقة المحلية.

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أولئك الذين يخططون لمشاهدة عرض Misfits في صالة لوسيل الرياضية سيحظون برحلة العمر. الدوحة هي العاصمة والمركز المالي الرئيسي لقطر وتقع على ساحل الخليج الفارسي باتجاه شرق البلاد. إنها مدينة نابضة بالحياة وجميلة ذات ثقافة غنية، وتوجد هناك قائمة لا تنتهي من الأشياء التي يمكن القيام بها ومشاهدتها: تجارب تناول الطعام الفاخرة، وفرة من مراكز التسوق، معالم طبيعية خلابة، وأكثر بكثير.

نتيجة لاستضافة العديد من الأحداث البارزة مؤخرًا، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبحت الدوحة بسرعة وجهة بارزة في الشرق الأوسط للمسافرين الباحثين عن الرياضة والترفيه، حيث تقدم مجموعة من التجارب لتناسب جميع الميزانيات. وسيتوافد عشاق الملاكمة الراغبين في متابعة جميع أحداث "ميسفيتس" إلى الدوحة في الوقت المثالي للاستمتاع بالأنشطة الأخرى التي تقدمها المنطقة المحلية، حيث يعد الطقس في الدوحة بين نوفمبر ومارس مناسبًا أكثر للرحلات والأنشطة في الهواء الطلق.

دع GOAL يريك كل ما تحتاج لمعرفته لتخطيط رحلتك إلى قطر لحضور فعاليات الملاكمة "ميسفيتس" التي يشارك فيها KSI، بدءًا من رحلات الطيران إلى أماكن الإقامة وكيفية شراء التذاكر.

أسئلة متكررة

There's plenty to see and do to suit all traveller's tastes in Doha. For those who thrive on a cultural break, there are numerous museums to visit, including the National Museum of Qatar and the Museum of Islamic Art. For those who want to go sightseeing, there is panoramic beauty to savour everywhere. In one direction, you've got the Arabian Gulf and some stunning sea sights, in the other you've got the Doha desert in all its sandy scenic glory. With 5-star hotels and resorts and fine dining opportunities galore, no wonder Doha continues to grow and inspire.

Doha may be considered one of the most expensive Middle East cities to visit. However, there are ways to survive on a limited budget in the Qatari capital. There is a vast range of accommodation to stay in, with not all hotels costing the earth. The same goes for eating out, where you can still find some top-quality establishments offering reasonably priced meals and beverages. If you visit out of season (May to October), you will also find some real bargains.

While a lengthy stay in Doha is a blessing, 2-3 days in the Qatari capital is still long enough to savour all its delights. It gives you enough time to explore the traditional markets, stroll around the museums, head out into the desert for some sun and sand, and spend time on the coast, too, admiring the Arabian Gulf.

No, you don't need a visa to enter Qatar if you're a British citizen and travelling for tourist reasons. However, if you're visiting for a lengthy duration or going to Qatar for work or study, you need to apply for a visa in advance through the Qatari embassy.

No, as of October 1, 2024, US citizens will be granted 90-day visa-free travel to Qatar. The visitor's passport must be valid for at least three months from the date of arrival in Qatar, though, and they must have obtained a confirmed hotel booking on arrival. A fee of $21 will also need to be paid.