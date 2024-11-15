استمتع بتجربة الدوحة لحضور مباراة KSI في الملاكمة من تنظيم Misfits قطر: الرحلات الجوية، التذاكر والمزيد من المعلومات

كل ما تحتاج معرفته عن العاصمة القطرية الدوحة، حيث تصل سلسلة الملاكمة "Misfits" لـ KSI إلى المدينة.

تستضيف Misfits Boxing (بالاشتراك مع DAZN) عرضها الأحدث، "X Series 19 - قطر: السوبر كارد"، مع شخصيات من عالم وسائل التواصل الاجتماعي تتوجه إلى الشرق الأوسط لمواجهة في صالة لوسيل الرياضية في الدوحة يوم الخميس، 28 نوفمبر. الترويج للملاكمة، الذي أسسه الإخوة كال ونس سوارلاند من وسيرمان للملاكمة وKSI ومامس تايلور، والذي أصبح الآن علامة تجارية عالمية معروفة في جميع أنحاء العالم، يسعى للتوسع والنمو أكثر. ستكون هذه أول مرة تنظم فيها Misfits عرضًا في الشرق الأوسط، ومع نجم وسائل التواصل الاجتماعي السعودي المولد أنسون جيب المشارك في المباراة الرئيسية في X Series 19 ضد سليم البحير، من المؤكد أن يكون هناك حماس كبير في المنطقة المحلية.

أولئك الذين يخططون لمشاهدة عرض Misfits في صالة لوسيل الرياضية سيحظون برحلة العمر. الدوحة هي العاصمة والمركز المالي الرئيسي لقطر وتقع على ساحل الخليج الفارسي باتجاه شرق البلاد. إنها مدينة نابضة بالحياة وجميلة ذات ثقافة غنية، وتوجد هناك قائمة لا تنتهي من الأشياء التي يمكن القيام بها ومشاهدتها: تجارب تناول الطعام الفاخرة، وفرة من مراكز التسوق، معالم طبيعية خلابة، وأكثر بكثير.

نتيجة لاستضافة العديد من الأحداث البارزة مؤخرًا، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبحت الدوحة بسرعة وجهة بارزة في الشرق الأوسط للمسافرين الباحثين عن الرياضة والترفيه، حيث تقدم مجموعة من التجارب لتناسب جميع الميزانيات. وسيتوافد عشاق الملاكمة الراغبين في متابعة جميع أحداث "ميسفيتس" إلى الدوحة في الوقت المثالي للاستمتاع بالأنشطة الأخرى التي تقدمها المنطقة المحلية، حيث يعد الطقس في الدوحة بين نوفمبر ومارس مناسبًا أكثر للرحلات والأنشطة في الهواء الطلق.

دع GOAL يريك كل ما تحتاج لمعرفته لتخطيط رحلتك إلى قطر لحضور فعاليات الملاكمة "ميسفيتس" التي يشارك فيها KSI، بدءًا من رحلات الطيران إلى أماكن الإقامة وكيفية شراء التذاكر.