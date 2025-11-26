"يكن للبارسا عاطفة خاصة" .. وكيل إستيفاو يلمح لانتقال نجم تشيلسي الواعد إلى برشلونة!

وكشف وكيل أعمال المهاجم البرازيلي الواعد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقة اللاعب ببرشلونة، مؤكدًا أن موكله كان قريبًا من الانضمام إلى النادي الكتالوني قبل انتقاله إلى تشيلسي.
وأوضح كوري في تصريحات لشبكة "لا كادينا سير"، أنه أجرى عدة جولات من المحادثات مع برشلونة بين عامي 2021 و2024، حيث عرض اللاعب على مسؤولي النادي الذين أبدوا إعجابهم بموهبته، لكن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حالت دون إتمام الصفقة.
وفي هذا السياق، قال كوري: "برشلونة ليس في وضع مالي جيد، وبالتالي لم يكن من الممكن تنفيذ الصفقة رغم موافقة الطاقم الفني. ديكو كان مقيدًا بالظروف المالية، وهذا أمر محزن، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم".
من جانبه، كان إستيفاو قد اعترف سابقًا بأن حلمه الأكبر هو ارتداء قميص برشلونة، بعدما نشأ وهو يتابع أساطير مثل ليونيل ميسي، نيمار ولويس سواريز.
وأضاف كوري أن اللاعب، رغم ضياع فرصة تحقيق حلمه بالانتقال إلى "كامب نو"، لا يزال يحمل مشاعر خاصة تجاه النادي الكتالوني: "إستيفاو لديه عقد لخمس سنوات مع تشيلسي ويستمتع بوقته هناك، لكنه يكن لبرشلونة عاطفة خاصة".