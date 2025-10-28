FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP
محمد سعيد

"حتى مع نيجريرا لن تطردني" .. الكشف عن حديث بيلينجهام الساخر من بيدري في الكلاسيكو

بهدف وتمريرة حاسمة لعب بيلينجهام دورًا حاسمًا في فوز الملكي بالكلاسيكو المثير

شهد كلاسيكو الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة، الذي أُقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، أحداثًا مثيرة داخل المستطيل الأخضر، امتزجت فيها المنافسة الرياضية بالتوترات الكلامية والمشاحنات بين اللاعبين، في لقاء انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ليبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن غريمه الكتالوني.

ولعب بيلينجهام دورًا حاسمًا في فوز الملكي، حيث ساهم بهدف وصناعة تمريرة حاسمة لزميله كيليان مبابي في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم في الدوري الإسباني.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة لبرشلونة، ثم سجل النجم الإنجليزي هدفاً قبل نهاية الشوط الأول ليستعيد الفريق الملكي تقدمه، وهو الهدف الذي أثبت في النهاية أنه كان حاسمًا.

    نيجريرا يتصدر معارك الكلاسيكو

    من أبرز اللقطات التي رصدتها كاميرات برنامج "El Día Después" على قناة "موفيستار+"، كانت تلك التي جمعت بين جود بيلينجهام وبيدري، حيث سخر لاعب ريال مدريد من نظيره في برشلونة بعد تدخل عنيف عليه، مقلدًا شكواه بوضع يديه حول عنقه وهو يضحك، قبل أن يسمع مطالبة بيدري للحكم بطرده.

    ورد عليه بيلينجهام بتعليق لاذع موجّه إلى الحكم الرئيسي سيزار سوتو جرادو قائلًا: "حتى مع نيجريرا لن تطردني"، في إشارة ساخرة إلى القضية التي تورط فيها نادي برشلونة والمتعلقة بمدفوعات مزعومة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

  • فينيسيوس: "اخرجوا من هنا"

    التوتر لم يتوقف عند هذا الحد، ففي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، تعرض بيدري للطرد بعد تدخل متأخر على لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني، ما أشعل أولى المشاجرات الجماعية في المباراة.

    وفي تلك اللحظات، ظهر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من جديد، حيث عبّر عن غضبه الشديد بعد استبداله في الدقيقة 73، موجّهًا كلمات غاضبة لمدربه قائلاً: "هل تمزح معي؟ أنا؟ مستحيل. سأغادر الفريق، من الأفضل أن أرحل"، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس دون الجلوس على دكة البدلاء، ليعود بعد دقائق ويجلس مع زملائه.

    وفي أعقاب احتجاج من ممثل برشلونة كارليس نافال على الحكم الرابع، عاد فينيسيوس للواجهة من على دكة البدلاء، موجّهًا عبارة "اخرجوا من هنا" نحو دكة برشلونة، مما أدى إلى اشتباك جديد انتهى بطرد الحارس أندري لونين.

    مشاجرة كارباخال ولامين يامال!

    ومع إطلاق صافرة النهاية، اندلع شجار آخر بين اللاعبين، حيث حاول قائد ريال مدريد داني كارباخال مصافحة اللاعب الشاب لامين يامال، لكن الأخير رد عليه، ليقول له كارباخال: "تتحدث كثيرًا، تحدث الآن".

    وتدخل الحارس تيبو كورتوا لتهدئة الأمور، لكن يامال أمره بالمغادرة، كما فعل مع فينيسيوس في وقت سابق.

    اللقاء شهد لحظة أخرى مشحونة حين ضحك فينيسيوس على لامين قائلاً: "لنذهب إلى المنزل، تحدث الآن"، فرد عليه يامال: "هل نشتبك؟"، ليجيبه فينيسيوس: "هيا!"، قبل أن يتدخل مدرب الحراس لويس يوبس لتهدئته، قائلاً: "لا تذهب، بحق الجحيم!"

    ورغم التوترات المتعددة، فإن ريال مدريد خرج منتصرًا من المواجهة، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويترك برشلونة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط، في مباراة ستظل عالقة في الأذهان ليس فقط بسبب نتيجتها، بل لما حملته من مشاحنات وتصريحات مثيرة داخل الملعب.

  • ليست المرة الأولى من بيلينجهام

    الاحتفالات اتخذت منحى غير متوقع عندما التقطت الكاميرات اللاعب الدولي الإنجليزي وهو يقوم بإيماءة بذيئة، مشيرًا إلى منطقة الفخذ بينما يخرج لسانه أمام المشجعين.

    وسرعان ما انتشرت الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قورنت بالإيماءة نفسها التي قام بها بيلينجهام في يورو 2024 بعد تسجيله هدفًا لإنجلترا ضد سلوفاكيا، والتي فرضت عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسببها غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني وإيقافه عن اللعب لمباراة واحدة.

    ومن المتوقع أن يراجع الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم  لقطات المباراة لتحديد ما إذا كانت تصرفات بيلينجهام تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية، على الرغم من أن القرار قد يعتمد على مدى جدية تفسير الهيئات الإدارية لنيته.

    وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها لاعب من ريال مدريد في جدل بسبب فعل مشابه. ففي عام 2019، قام جاريث بيل بإيماءة شهيرة تجاه مشجعي أتلتيكو مدريد - وهي إيماءة تعتبر مسيئة للغاية في إسبانيا - لكنه نجا من العقاب من قبل السلطات.

  • ما التالي لريال مدريد؟

    بعد حسم الكلاسيكو، ينتظر ريال مدريد جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا في 4 نوفمبر المقبل، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة يوم 9 من نفس الشهر، ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات هامة ضد رايو فاييكانو وإلتشي وأوليمبياكوس.

    ويشهد شهر ديسمبر 2025 صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي في 14 ديسمبر، ومواجهة سيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.

