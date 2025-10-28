"حتى مع نيجريرا لن تطردني" .. الكشف عن حديث بيلينجهام الساخر من بيدري في الكلاسيكو

شهد كلاسيكو الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة، الذي أُقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، أحداثًا مثيرة داخل المستطيل الأخضر، امتزجت فيها المنافسة الرياضية بالتوترات الكلامية والمشاحنات بين اللاعبين، في لقاء انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ليبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن غريمه الكتالوني.

ولعب بيلينجهام دورًا حاسمًا في فوز الملكي، حيث ساهم بهدف وصناعة تمريرة حاسمة لزميله كيليان مبابي في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم في الدوري الإسباني.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة لبرشلونة، ثم سجل النجم الإنجليزي هدفاً قبل نهاية الشوط الأول ليستعيد الفريق الملكي تقدمه، وهو الهدف الذي أثبت في النهاية أنه كان حاسمًا.