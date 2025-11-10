Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gill Clark و أحمد فرهود

وسط كشف اللاعب عن تلقيه تهديدات من الحكم! .. نيمار يتعرض لهجوم عنيف: مستواك ضد فلامنجو عار ولن تشارك في المونديال

نيمار يواجه هجومًا عنيفًا بعد عودته لـ"التشكيل الأساسي" لنادي سانتوس..

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لانتقاداتٍ عنيفة للغاية؛ بسبب أدائه مع فريق سانتوس الأول لكرة القدم ضد نادي فلامنجو. 

سانتوس خسر (2-3) أمام فريق فلامنجو الأول لكرة القدم، مساء يوم الأحد - بالتوقيت المحلي للبرازيل -؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

وبهذه النتيجة.. تجمد سانتوس عند النقطة 33 من 32 مباراة - يمتلك لقاءً مؤجلًا -؛ حيث يحتل المركز "السابع عشر" في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، المهدد بـ"الهبوط".

    هجوم عنيف.. أداء نيمار في مباراة سانتوس وفلامنجو "بطيء وعار"

    النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور عاد إلى "التشكيل الأساسي" لفريق سانتوس الأول لكرة القدم، وذلك بعد غياب لمدة شهرين كاملين.

    نيمار غاب لمدة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة؛ حيث عاد في مباراة سانتوس وفورتاليزا، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري البرازيلي.

    وقتها.. دخل نيمار "بديلًا" في الدقائق الـ23 الأخيرة من عمر المباراة؛ قبل أن يشارك لأول مرة "أساسيًا"، في لقاء سانتوس ضد فريق فلامنجو الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

    ومن ناحيتها.. وصفت صحيفة "آس" الإسبانية مساء اليوم الإثنين، أداء النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، بعد عودته لـ"التشكيل الأساسي" لفريق سانتوس الأول لكرة القدم، بـ"البطيء والعار"؛ حيث أعاق به أسلوب لعب زملاءه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وشددت الصحيفة على أن الأداء الذي ظهر به نيمار، في مباراة سانتوس وفلامنجو؛ من المستحيل أن يجعله يشارك في بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب بلاده البرازيل.

    نيمار غاضب بشدة بعد استبداله في مباراة سانتوس وفلامنجو

    المثير في الأمر أنه تم استبدال نيمار دا سيلفا جونيور، في نهاية مباراة فريقه سانتوس ضد نادي فلامنجو؛ حيث غادر اللاعب أرضية الملعب، وهو غاضب بشدة.

    ورفض نيمار مشاهدة نهاية المباراة من "دكة البدلاء"؛ وذلك وسط أنباء قوية عن تخطيط اللاعب، للرحيل عن صفوف سانتوس، في نهاية الموسم المحلي بالبرازيل.

    وقد ارتبط اسم نيمار، بالانتقال إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي؛ حيث يتواجد صديقه الأسطورة ليونيل ميسي، والذي تزامل معه في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان. 

    نيمار جونيور يكشف.. "حكم مباراة سانتوس وفلامنجو هددني"

    وجّه النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح فريق سانتوس الأول لكرة القدم، انتقاداتٍ لاذعة لحكم المواجهة ضد نادي فلامنجو، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري البرازيلي.

    وقال نيمار في تصريحات لصحيفة "جلوبو"؛ بعد نهاية المباراة: "الحكم سيئ للغاية.. بالإضافة إلى سوء أدائه، فهو متعجرف". 

    واعتبر نيمار أن كلمة متعجرف هي المناسبة للحكم الذي أدار مواجهة سانتوس وفلامنجو؛ مضيفًا: "في كل مرة يذهبون إلى غرفة الملابس، يقولون إن القائد هو الوحيد الذي يمكنه التحدث.. وعندما أتحدث معه يهددني، الأمر معقد". 

    حلم المشاركة في كأس العالم 2026 يبتعد عن نيمار جونيور!

    عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور إلى نادي سانتوس؛ بعد فترة مليئة بالإصابات في السعودية، وتحديدًا مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    ولعب نيمار في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2025، مع نادي الهلال؛ إلا أنه تعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، عطلته كثيرًا.

    وحتى بعد عودته من "الصليبي"، عانى النجم البرازيلي من إصابات عضلية أخرى؛ ليكتفي بالمشاركة في 7 مباريات فقط مع الفريق الهلالي خلال عام ونصف، مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا وصانعًا آخر. 

    وكان نيمار يأمل في استعادة لياقته البدنية مع فريق سانتوس الأول لكرة القدم؛ بهدف ضمان مكانه في تشكيل منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا.

    ومع ذلك.. تم استبعاد نيمار مرة أخرى من قائمة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل؛ حيث اعترف المدرب الإيطالي أنه اقترب من تحديد "التشكيل"، الذي سيتواجد معه في كأس العالم 2026.

    وقدّم أنشيلوتي نصيحة إلى نيمار جونيور، بضرورة تغيير مركزه - لعلى وعسى يتألق ويعود للمنتخب -؛ قائلًا: "أعتقد أنه يحتاج إلى اللعب في مكانٍ آخر فوق أرضية الملعب، بدلًا من الجناح".

    وأضاف المدير الفني للمنتخب البرازيلي: "في كرة القدم الحالية تحتاج أن تعرف كيف تدافع، لتكون جناحًا.. عندما يلعب نيمار في مركز آخر يحتاج مجهودًا دفاعيًا أقل؛ قد يستعيد تألقه في عالم الساحرة المستديرة".

    ما القادم بالنسبة لنيمار جونيور ونادي سانتوس؟

    سيواصل النجم نيمار دا سيلفا جونيور مع ناديه سانتوس، معركتهما لتفادي "الهبوط" يوم 16 نوفمبر 2025؛ عندما يواجهان فريق بالميراس الأول لكرة القدم، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 بمسابقة الدوري البرازيلي.

    بالميراس هو المتصدر الحالي لمسابقة الدوري البرازيلي؛ حيث يمتلك 68 نقطة من 32 مباراة، بالتساوي مع فريق فلامنجو الأول لكرة القدم.

    وفي غضون ذلك.. سيواصل منتخب البرازيل مسيرته بدون نيمار، خلال فترة التوقف الدولي؛ عندما يلتقي السنغال وتونس، وديًا.