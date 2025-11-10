وسط كشف اللاعب عن تلقيه تهديدات من الحكم! .. نيمار يتعرض لهجوم عنيف: مستواك ضد فلامنجو عار ولن تشارك في المونديال

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور إلى نادي سانتوس؛ بعد فترة مليئة بالإصابات في السعودية، وتحديدًا مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.
ولعب نيمار في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2025، مع نادي الهلال؛ إلا أنه تعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، عطلته كثيرًا.
وحتى بعد عودته من "الصليبي"، عانى النجم البرازيلي من إصابات عضلية أخرى؛ ليكتفي بالمشاركة في 7 مباريات فقط مع الفريق الهلالي خلال عام ونصف، مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا وصانعًا آخر.
وكان نيمار يأمل في استعادة لياقته البدنية مع فريق سانتوس الأول لكرة القدم؛ بهدف ضمان مكانه في تشكيل منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا.
ومع ذلك.. تم استبعاد نيمار مرة أخرى من قائمة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل؛ حيث اعترف المدرب الإيطالي أنه اقترب من تحديد "التشكيل"، الذي سيتواجد معه في كأس العالم 2026.
وقدّم أنشيلوتي نصيحة إلى نيمار جونيور، بضرورة تغيير مركزه - لعلى وعسى يتألق ويعود للمنتخب -؛ قائلًا: "أعتقد أنه يحتاج إلى اللعب في مكانٍ آخر فوق أرضية الملعب، بدلًا من الجناح".
وأضاف المدير الفني للمنتخب البرازيلي: "في كرة القدم الحالية تحتاج أن تعرف كيف تدافع، لتكون جناحًا.. عندما يلعب نيمار في مركز آخر يحتاج مجهودًا دفاعيًا أقل؛ قد يستعيد تألقه في عالم الساحرة المستديرة".