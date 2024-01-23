من عمرو وردة إلى الهروب من منتخب مصر .. محمد صلاح الذي تحول لـ "مو صلاح"!

منتخب مصر حزين وأسطورته تنصلت منه

Tod

ما أشبه الليلة بالبارحة، تمر الأيام وتتغير الأحداث لكن هناك دائمًا ما يبقى!

منتخب مصر ومحمد صلاح وأمم إفريقيا، ثلاثية اعتادت دائمًا أن تثير الأحداث خارج الملعب أكثر من داخل الملعب، سواء كان ذلك بوصول الفراعنة للمباراة النهائية أو الخروج من دور الـ 16 وهو البلد المنظم، أو حتى وهو يعبر من عنق الزجاجة دون أي انتصار أو خسارة من دور المجموعات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأزمة هذه المرة بدأت حتى قبل انطلاق الأمم الإفريقية، وذلك بسبب تصرفات محمد صلاح المستغربة بفتح وكسر الراء، ولكن ما حدث في عدة أيام فقط في النسخة الحالية من البطولة المقامة في كوت ديفوار تجاوز المدى.

الثلاثية بدأت منذ 2019 واستمرت حتى النسخة الحالية مرورًا بنسخة جيدة وصل فيها الفراعنة للنهائي وفقدوا اللقب من علامة الجزاء.

فكيف حدث ذلك، وكيف كان لصلاح دورًا حيويًا في كل الأزمات التي عاشها الفراعنة في بطولات إفريقيا المختلفة.

والأهم كيف تحول محمد صلاح من ابن الشارع المصري، إلى مو صلاح نجم ليفربول وقلب الميرسيسايد النابض.

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