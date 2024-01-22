لعنة محمد صلاح حلت وفضيحة أحمد حجازي .. ردود الفعل بعد تأهل مصر لدور الـ16 بكأس إفريقيا

كيف تفاعل الجمهور مع تعادل مصر أمام الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 من كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023؟

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بشق الأنفس، عبر المنتخب المصري لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد التعادل أمس الإثنين، أمام الرأس الأخضر 2-2.

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الرأس الأخضر تقدم أولًا بهدف جيلسون تافاريس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، تعادل محمود حسن "تريزيجيه" لمصر، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن أعاد براين تيكسيرا المباراة لنقطة التعادل بفضل هدفه في الثواني الأخيرة.

لكن استفادت كتيبة المدرب روي فيتوريا من تعادل غانا أمام موزمبيق، لتصعد للدور المقبل محتلة المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط، رفقة الرأس الأخضر صاحبة الصدارة بسبع نقاط، فيما تأتي غانا ثالثةً بنقطتين، وهو نفس رصيد موزمبيق.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الأحداث الدرامية للمباراة، موجهين اللوم لعدد من اللاعبين، بجانب مواصلة الغضب تجاه محمد صلاح؛ القائد الذي حضر اللقاء من المدرجات لمعاناته من الإصابة والذي يستعد لمغادرة المعسكر للعلاج في ناديه الإنجليزي ليفربول، بينما حظى بدعم من البعض.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود الفعل حول المباراة..