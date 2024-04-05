مسلسلات ولكن كروية | الهلال .. "الكبير أوي" كرة القدم!

الدوري الذهبي وزعامة آسيا مسألة وقت

SHAHID

تسيطر الأعمال الدرامية بشكل كبير على شهر رمضان من كل عام، وتجذب الملايين لمتابعتها على مدار الشهر الكريم، ولأن الفن هو أفضل انعكاس لما يحدث في المجتمع، وجدنا أن الأفكار الواقعية التي تنسج أعمالًا فنية مبهرة، من الممكن أيضًا أن تفرض نفسها وبقوة على ساحة كرة القدم التي تمتلك مجتمعًا خاصًا بها يشبه كثيرًا ما يدور في الواقع.

ولا شك أن أحد أشهر المسلسلات في الماراثون الرمضاني، هو "الكبير أوي"، بطولة النجم أحمد مكي، والذي تحول إلى تقليدًا رمضانيًا بعدما نجح أبطاله في تقديم 8 مواسم ناجحة استطاعت أن تستحوذ على قلوب الجمهور العربي طوال مدة عرضها منذ 14 عامًا.

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ويحكي المسلسل قصة عائلة "الكبير أوي" التي يتزعمها العمدة "الكبير" وشقيقه التوأم "جوني"، وتظهر بينهما مواقف كوميدية تقوم على التناقض بين شخصية الأخ الذي نشأ في الصعيد وتوأمه الذي قضى أغلب حياته في أمريكا.

ويقدم "جول" سلسلة بعنوان "مسلسلات ولكن كروية"، تقدم وجبة كروية للقراء بها صبغة فنية، وهذه هي الحلقة الثانية عن "الكبير أوي"...

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