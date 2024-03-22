مسلسلات ولكن كروية | "العتاولة".. معركة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على "كنز الأبطال" واحذروا غدر برشلونة!

معارك كبار أوروبا أكثر إثارة من حرب العصابات

تسيطر الأعمال الدرامية بشكل كبير على شهر رمضان من كل عام، وتجذب الملايين لمتابعتها على مدار الشهر الكريم، ولأن الفن هو أفضل انعكاس لما يحدث في المجتمع، وجدنا أن الأفكار الواقعية التي تنسج أعمالًا فنية مبهرة، من الممكن أيضًا أن تفرض نفسها وبقوة على ساحة كرة القدم التي تمتلك مجتمعًا خاصًا بها يشبه كثيرًا ما يدور في الواقع.

ولا شك أن أحد أشهر المسلسلات وأكثرهم جدلًا منذ بداية الماراثون الرمضاني، هو "العتاولة"، الذي يقوم على فكرة البطولة الجماعية، ويتقدمهم أحمد السقا، طارق لطفي وباسم سمرة.

ويحكي المسلسل قصة مثيرة من منطقة شعبية لمجموعة من الأبطال "العتاولة" الذين يتصارعون على جمع الأموال والثروات وأبرزها تمثال ذهبي يبحث عنه الجميع طوال الأحداث.

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ويقدم "جول" سلسلة بعنوان "مسلسلات ولكن كروية"، تقدم وجبة كروية للقراء بها صبغة فنية، وهذه هي الحلقة الثانية عن "العتاولة".