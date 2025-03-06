"سأتحمل مسؤولية القرار" .. محمد المنجم يكشف كواليس أزمة الشباب وقيمة "التنازل المالي" للهلال!

الأزمة التي أثارت الجدل في الشارع السعودي..

تحدث محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، عن أزمة "تمرد" لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال اليومين الماضيين.

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عبدالرزاق حمدالله وزميله يانيك كاراسكو، قادا تمردًا بين نجوم الفريق الشبابي؛ وذلك بـ"الامتناع" عن أداء التدريبات الجماعية، مساء يوم الإثنين الماضي؛ احتجاجًا على عدم صرف الرواتب.

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هذا التمرد جاء قبل ديربي الرياض، الذي يجمع بين الشباب ومستضيفه النصر، على ملعب "الأول بارك"، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.