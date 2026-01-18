Getty Images Sport
(محدث) أخبار الانتقالات | مانشستر يعود من أجل نيفيش وتشيلسي يتحرك لضم هدف ريال مدريد
يونايتد يعود من أجل نيفيش
أعاد مانشستر يونايتد إحياء اهتمامه بضم نجم الهلال والبرتغال روبن نيفيش خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية من أجل دعم خط وسطه.
وذكر "فوتبول إنسايدر" أن العقبة بالنسبة للنادي الإنجليزي هي طلب الهلال مبلغًا في حدود 25 مليون يورو لبيع لاعبه الذي يتبقى في عقده ستة أشهر فقط.
تشيلسي يتحرك لضم جاكيه
أوضحت "RMC" أن تشيلسي عرض مبلغًا يصل إلى 50 مليون يورو من أجل ضم جيريمي جاكي، نجم رين الشاب، خلال انتقالات يناير.
اللاعب الذي يحظى باهتمام أيضًا من ريال مدريد يتمسك ناديه بالحصول على 60 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عنه منتصف الموسم بحسب التقرير.
توماس فرانك يواجه خطر الإقالة
ذكر "إندبندنت" أن مدرب توتنهام توماس فرانك يواجه خطر الإقالة عقب سقوط الفريق في الديربي اللندني أمام الجار وست هام على ملعبه مساء السبت لحساب البريميرليج.
وستجتمع إدارة النادي في الساعات المقبلة لتحديد مصير الدنماركي بحسب التقرير، وهو الذي مؤخرًا عزز جهازه الفني بضم مدرب أياكس السابق جون هيتينجا.
