"مالك النصر الجديد واللجوء إلى ليونيل ميسي" .. مفاجآت تنتظر كريستيانو رونالدو بعد نهاية عقده

ما الذي ينتظر كريستيانو رونالدو بعد 30 يونيو 2025؟

SHAHID

في 30 يونيو 2025 عندما ينتهي عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، سيكون عمره وقتها يتخظى الـ40 سنة.

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رونالدو انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي قبل الماضي "يناير 2023"، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ ولمدة موسمين ونصف.

وعلى الرغم من عدم تحقيق أي لقب رسمي - حتى الآن - مع قلعة العالمي؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية، يقدّم أداءً وأرقامًا أكثر من رائعة، على المستوى الشخصي.

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وبعد الانتقال إلى الفريق النصراوي؛ توّج كريستيانو رونالدو، بلقب هداف العالم في عام 2023، متفوقًا على المهاجم الإنجليزي هاري كين، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، والسفاح النرويجي إرلينج هالاند.

والآن.. يترقب الوسط الرياضي العالمي وليس السعودي فقط، مصير تجديد كريستيانو مع نادي النصر؛ وذلك بالتزامن مع انتصاف مدة عقده تقريبًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، خسائر رونالدو حال عدم التجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وما ينتظره إذا لم يوقع على عقود جديدة معه..