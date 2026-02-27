Getty
ماركوس راشفورد يحذر من عودته "الكسولة وغير الجادة" إلى مانشستر يونايتد، بينما يؤكد أسطورة الشياطين الحمر أن انتقاله إلى برشلونة يعتمد على عقلية النجم
انتقال إلى برشلونة أم العودة إلى مانشستر يونايتد: ما هو مستقبل راشفورد؟
تشير تقارير متضاربة في إسبانيا إلى أن برشلونة لم يتخذ قرارًا بشأن راشفورد بعد. لديهم خيارشراء يمكن تفعيله في أي وقت، ولكن يقال إنهم حريصون على إعادة التفاوض على شروط تلك الفقرة البالغة 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار). يرفض مانشستر يونايتد خفض سعره المطلوب، مما يترك المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا في حالة من عدم اليقين.
وقد أشير إلى أن مايكل كاريك، الذي يأمل في الحصول على عقد دائم بعد فترة عمله كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد، يرغب في استعادة راشفورد إلى صفوف أولد ترافورد. ولا يزال اللاعب الدولي الإنجليزي قادرًا على تقديم الكثير عندما يكون في ذروة أدائه.
هل سيكون راشفورد موضع ترحيب عند عودته إلى أولد ترافورد؟
لم ير مانشستر يونايتد ما يكفي من ذلك قبل الموافقة على انتقاله على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا وبرشلونة، حيث قال شارب - في حديثه مع BetBrain - لـ GOAL عما إذا كان يجب على الشياطين الحمر الترحيببعودة وجه مألوف إلى صفوفهم: "أحب مشاهدة ماركوس راشفورد عندما يكون في أفضل حالاته، يلعب جيدًا، يستمتع بكرة القدم ويعمل بجد من أجل الفريق - سواء كان مع الكرة أو بدونها. إذا كان يشعر أنه يمكنه العودة ليكون ماركوس راشفورد القديم ومستعدًا لتقديم 100٪ في كل مباراة، فسأعيده على الفور. لكن السؤال هو ما إذا كان يشعر أنه مرحب به.
"من المؤكد أنه لم يكن يقدم نفس المستوى الذي كان عليه في بداية مسيرته. إذا كان سيأتي ويكون كسولًا بعض الشيء وغير متحمس، كما كان قبل رحيله، فإنني لا أريده. لا أعتقد أن مانشستر يونايتد يمكنه تحمل لاعب مثله. إذا كان يريد العودة والعمل بجد وإظهار براعته كما كان قبل عدة مواسم، فسأكون سعيدًا بعودته".
كيف سيحفز راشفورد نفسه في مانشستر يونايتد؟
تحدث راشفورد عن رغبته في البقاء في كاتالونيا، حيث يتقبل تغيير المشهد رجل انضم إلى مانشستر يونايتد في سن السابعة. وقال: "أنا أستمتع بهذا النادي وأعتقد أن برشلونة هو أحد الأندية الرئيسية في تاريخ كرة القدم بالنسبة لأي شخص يحب كرة القدم. إنه شرف كبير للاعب.
"ينسى الناس هذا، لكنني قضيت 23 عامًا من حياتي مع مانشستر يونايتد. لذا، أحيانًا تحتاج فقط إلى التغيير. أعتقد أن هذا هو الحال معي وأنا أستمتع بكل شيء".
وعندما سُئل عن كيفية تحفيز راشفورد على العودة إلى مانشستر إذا اضطر إلى العودة إلى جذوره، أضاف شارب: "هذا كله بين أذني ماركوس وما يبحث عنه. هل كان التغيير كافياً بالنسبة له، بعد قضاء موسم بعيداً واللعب في برشلونة لمدة عام؟ أم أن ذلك قد أثار شهيته لدرجة أنه يعرف أنه يريد البقاء بعيداً بشكل دائم؟ أم أنه سعيد مع شخص مثل مايكل كاريك، الذي يعرفه، والذي سيضع ذراعه حوله ويأمل في الحصول على أفضل ما لديه؟
"بضع مباريات جيدة، وبعض الأهداف الجيدة، وبعض الأداء الجاد، وسوف يرحب به المشجعون بالتأكيد ويقفون إلى جانبه. كل هذا يتوقف على ما يدور في رأس ماركوس راشفورد وما هي قراراته، وما هي طموحاته".
الشياطين الحمر يتوقعون إنفاق المزيد في سوق الانتقالات الصيفية
حقق مانشستر يونايتد نتائج رائعة في الآونة الأخيرة بدون راشفورد، حيث قاد كاريك الفريق إلى ست مباريات دون هزيمة، منها خمس انتصارات. عاد الشياطين الحمر إلى السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن ينفق النادي مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية، في محاولة لتشكيل فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يتم التخلي عن راشفورد في محاولة لجمع أموال يمكن إعادة استثمارها في أماكن أخرى.
