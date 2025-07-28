"لست قديسًا وتحتاج إلى النضوج!" .. أسطورة أمريكا يفتح النار على ليونيل ميسي بعد أزمة "كل النجوم"

ميسي أشعل الجدل في الملاعب الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية..

فتح أليكسي لالاس، أسطورة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية سابقًا، المحلل الرياضي الحالي، النار على ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي؛ بعد أزمة مباراة "كل النجوم"، التي أدت إلى إيقافه رسميًا.

رابطة الدوري الأمريكي أعلنت إيقاف ميسي، لمدة مباراة واحدة مع إنتر ميامي؛ بسبب غيابه عن لقاء "كل النجوم" في تكساس، دون الحصول على موافقة مسبقة.

ووفقًا لقواعد الدوري الأمريكي.. يكون لزامًا على أي لاعب يتم استدعائه للمشاركة في مباراة "كل النجوم"، أن يحضر بشكلٍ رسمي؛ ما لم يحصل على موافقة مسبقة، بغير ذلك.