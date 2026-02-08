سجل وصنع وخرج بعد ساعة .. ميسي يواصل استعدادات المونديال في ثالث وديات إنتر ميامي

واصل إنتر ميامي تحضيراته للموسم الجديد عبر جولته في أمريكا اللاتينية، وحط الرحال في الإكوادور فجر الأحد، حيث تعادل وديًا مع برشلونة بنتيجة 2-2.

المباراة شهدت مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي بصفة أساسية ومواصلته التألق هو الآخر في استعدادات ناديه، واستعداداته الشخصية لكأس العالم 2026 في أمريكا، وسط حديث عن خطة خاصة من "البولجا" لتوزيع الجهد البدني في الشهور المقبلة قبل المونديال من أجل الوصول للبطولة التي ستدافع فيها الأرجنتين عن لقبها في أفضل حالة بدنية.

سيلعب أمامهم ميسي.. برشلونة الإكوادوري صاحب اللعنات والسحر الأسود وجاذب الأساطير "لليلة واحدة فقط"!