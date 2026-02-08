Goal.com
هيثم محمد

سجل وصنع وخرج بعد ساعة .. ميسي يواصل استعدادات المونديال في ثالث وديات إنتر ميامي

النجم الأرجنتيني المخضرم تألق ضد "برشلونة" ولكن في الإكوادور

واصل إنتر ميامي تحضيراته للموسم الجديد عبر جولته في أمريكا اللاتينية، وحط الرحال في الإكوادور فجر الأحد، حيث تعادل وديًا مع برشلونة بنتيجة 2-2.

المباراة شهدت مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي بصفة أساسية ومواصلته التألق هو الآخر في استعدادات ناديه، واستعداداته الشخصية لكأس العالم 2026 في أمريكا، وسط حديث عن خطة خاصة من "البولجا" لتوزيع الجهد البدني في الشهور المقبلة قبل المونديال من أجل الوصول للبطولة التي ستدافع فيها الأرجنتين عن لقبها في أفضل حالة بدنية.

  • ماذا فعل ميسي؟

    سجل ليونيل هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة 31 بطريقته المعتادة بالتوغل من العمق، المراوغة لمدافعين، ثم التسديد ليفتتح التسجيل لناديه، ويفتتح عداد أهدافه في 2026 عقب أن فشل بالتسجيل في اللقاء الودي الأول لميامي، واكتفى بالصناعة في اللقاء الثاني.

  • ميسي يصنع أيضًا

    وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، عاد ميسي ليساهم في تقدم ناديه عقب تمريرة بعرض الملعب للصفقة الجديدة خيرمان برترامي الذي استقبلها وتوغل على طريقة ميسي ليضيف الهدف الثاني لإنتر ميامي، ويواصل تقديم نفسه بشكل مميز في وديات الفريق التحضيرية وهو الذي دفع 15 مليون يورو لضمه في يناير الماضي من مونتيري.

  • ساعة من اللعب

    خرج ميسي وترك مكانه لصديقه النجم لويس سواريز بعد 60 دقيقة من اللعب ساهم فيها بتسجيل هدف وصناعة آخر، وسدد مرتين ولمس الكرة 40 مرة وصنع 3 فرص محققة للتسجيل، وأكمل 25 من أصل 28 تمريرة في فترته على أرضية الملعب.

  • ما القادم لميسي وإنتر ميامي؟

    بعد الخسارة من أليانز ليما في أولى الوديات ثم الفوز في اللقاء الماضي ضد ميديين الكولومبي، والتعادل الأخير مع برشلونة الإكوادوري، سيحط ميسي ورفاقه الرحال في بورتوريكو حيث سيقابل إنديبيندينتي سالونيكي السبت المقبل.

    ويفتتح إنتر ميامي حملة دفاعه عن لقب الدوري الأمريكي رسميًا في 22 فبراير الجاري عندما يحل ضيفًا على لوس أنجلوس إف سي.

