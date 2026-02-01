Getty Images Sport
ضرب العارضة ولكن الصفقة الجديدة خطفت الأنظار .. ميسي يتألق في ثاني مباريات إنتر ميامي الودية
- AFP
سواريز يسجل هدفاً
كانت هذه أول انتصار لميامي في الموسم التحضيري أمام ملعب أتاناسيو جيراردوت المكتظ بالجماهير، لكنها لم تكن مهمة سهلة.
سجل الفريق الكولومبي الهدف الأول في الدقيقة 25 عندما سدد خوان مانويل رينجيفو تسديدة بعيدة المدى تجاوزت الحارس، ليكافئ بذلك هيمنة أتلتيكو ناسيونال في بداية المباراة. رد إنتر ميامي بعد الاستراحة، مستفيدًا من خطأ دفاعي عندما ارتطمت تسديدة ليونيل ميسي بالقائم قبل أن يتفاعل سواريز بسرعة ليحرز هدف التعادل.
- Getty Images Sport
أول مباراة لبيرتيرامي في ميامي
بعد تسجيله الهدف بوقت قصير، تم استبدال سواريز ببيرتيرامي، الذي دخل الملعب مرتديًا القميص رقم 19 وأظهر على الفور تفاهمًا واعدًا مع زملائه. شارك اللاعب الدولي المكسيكي في أفضل الهجمات التي شنها ميامي وكاد يسجل تمريرة حاسمة عندما مرر الكرة إلى ماتيو سيلفيتي، الذي سددها لكنها مرت بجوار المرمى.
- Getty Images Sport
ميسي يتألق في ميديلين
ميسي، الذي لعب 76 دقيقة لإسعاد الجماهير الحاضرة، نسق عدة لحظات حاسمة قبل أن يغادر الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير. وعندما بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، سجل إنتر ميامي هدف الفوز المحظوظ في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سدد لاعب الوسط إلكين ريفيرو الكرة عن طريق الخطأ في شباك فريقه.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يأتي هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية لفريق خافيير ماسكيرانو بعد خسارته في مباراة ما قبل الموسم أمام أليانزا ليما. سيواصل إنتر ميامي استعداداته في الإكوادور، حيث سيواجه برشلونة SC في 7 فبراير، وهي مباراة ستسمح لميسي وبيرتيرامي وسواريز ورودريجو دي بول بتعزيز التناغم بينهم على أرض الملعب.
