سيلعب أمامهم ميسي.. برشلونة الإكوادوري صاحب اللعنات والسحر الأسود وجاذب الأساطير "لليلة واحدة فقط"!

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فجر الأحد المقبل صوب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لقيادة فريقه إنتر ميامي في مواجهة ودية تحمل طابعًا عاطفيًا خادعًا.

الخصم يحمل اسم برشلونة، ويرتدي نفس الألوان، ويضع على صدره شعارًا يكاد يكون نسخة طبق الأصل من شعار النادي الكتالوني الذي صنع فيه ميسي مجده، لكن الحقيقة تخفي وراءها كيانًا مختلفًا تمامًا.

إنه نادي برشلونة الإكوادوري، أو كما يلقب في بلاده بمعبود الجماهير، وهو الفريق الذي يمتلك في جعبته من الأساطير والقصص الغريبة ما يتفوق به على أندية عالمية كبرى، جامعًا بين سحر كرة القدم وقصص السحر الأسود واللعنات الإفريقية العابرة للقارات.