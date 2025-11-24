"يجب استبعاد صلاح بنسبة 100%".. روني يوجه نصيحة لأرني سلوت مع انهيار ليفربول!

روني ليس اللاعب السابق الوحيد الذي طالب سلوت باستبعاد صلاح، حيث زعم لاعبا "الريدز" السابقان جيمي كاراجر ودون هاتشيسون أيضاً أن الوقت قد حان لإجلاس النجم المصري على دكة البدلاء. ومع ذلك، يصر أسطورة ليفربول جون بارنز بشدة على أن صلاح ليس هو المشكلة. قال لـ "ميرور فوتبول": "إذا فكرت في الطريقة التي لعب بها ليفربول سابقاً، كانت تعتمد على ترنت ألكسندر أرنولد أو باقي الفريق ليصنعوا لمو. بينما الآن، مع لاعبين مثل فلوريان فيرتس، إيكيتيكي، وإيزاك، نحن نلعب بشكل مختلف. بمجرد أن نضبط ذلك، سنكون بخير. نحن نمر فقط ببعض مشاكل البداية (مرحلة انتقالية)، ومن قبيل الصدفة أن مو صلاح يبلغ من العمر 33 عاماً؛ الناس يربطون الأمور ببعضها ويلومون العمر".

وواصل: "الفريق بأكمله يحتاج للاعتياد على طريقة لعب جديدة، والتي لن تكون بالضرورة متمحورة حول التمرير لمو صلاح فقط. مو سيظل خطيراً، لكنه ببساطة لن يحصل على الكرة في مواقف خطرة بقدر ما كان يفعل. لن يحصل على الكرة بتلك السرعة. لدينا الآن الكثير من المراوغين، ولذا لن نلعب بالسرعة التي كنا نلعب بها في الماضي، وبالتالي لا يستطيع صلاح استخدام سرعته للركض نحو الكرات ولعب موقف واحد ضد واحد".

وختم: "ما زلت أعتقد أنه جزء من أفضل 11 لاعباً. بالطبع، لن يكون بالضرورة الجزء الرئيسي كما كان من قبل، لكنني ما زلت أعتقد أنه جزء من أفضل تشكيل أساسي في الوضع الحالي. إنها مجرد مسألة اندماج أكثر. علينا فقط التوصل إلى طريقة تناسب الجميع، والتي تختلف بوضوح عما فعلوه على مدار السنوات الخمس أو الست الماضية".