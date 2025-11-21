أسكت الجماهير على طريقة رونالدو وأحرج رئيس الاتحاد .. كريم بنزيما يبدع بـ"البصمة الـ50" ضد الرياض!

عندما يكون في يومه، على الجميع الحذر، هكذا كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي قاد الاتحاد للانتصار على الرياض بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتمكن بنزيما من التوقيع على الهدف الأول للاتحاد، في الدقيقة 24، بعد استقبال تمريرة عرضية من موسى ديابي، ليضع كرة رأسية على يسار الحارس ميلان بوريان.

وعاد الاتحاد لطريق الانتصارات في دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويحتل المركز السابع، فيما تجمد رصيد الرياض عند 8 نقاط، في المركز الثالث عشر.

في انتصار الاتحاد الأول بالدوري مع سيرجيو كونسيساو، جاءت عودة كريم بنزيما للأهداف في وقت مناسب، لأسباب سنكشف عنها في النقاط التالية..