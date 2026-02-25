Getty Images Sport
فيكتور فونت يكشف عن محادثات ليونيل ميسي ويعد بـ"إنهاء" صفقة عودته إلى برشلونة إذا انتخب رئيسًا جديدًا للنادي
موسم الانتخابات في برشلونة
موسم الانتخابات على أشده في برشلونة، حيث ينشط المرشحون في حملاتهم الانتخابية استعدادًا للانتخابات المهمة التي ستجرى الشهر المقبل. يُنظر إلى فونت على أنه أكبر منافس لجوان لابورتا في السباق لرئاسة برشلونة، وقد تحدثمرارًا عن رغبته في إعادة النجم الأرجنتيني ميسي إلى النادي لـ"رقصة أخيرة". يزعم فونت الآن أنه تحدث مع ميسي حول عودته إلى برشلونة، وكشف أنهما يعملان على مشروع لإغراء أسطورة النادي بالعودة منذ أربع سنوات.
الخط يكشف عن محادثات ميسي
وقال فونت لموندو ديبورتيفو: "نعم، لقد تحدثنا مباشرة مع ميسي والأشخاص المقربين منه. هذه محادثات خاصة، ولقد أكدنا دائمًا أنه لا ينبغي لأحد أن يستغل ميسي لأغراض انتخابية. واجبنا هو شرح ما قمنا بإعداده، وإذا فزنا، سنبرم الاتفاق الأفضل له وللنادي.
منذ عام 2022، نعمل على مشروع لإعادة ميسي إلى برشلونة بعد كأس العالم، مدفوعين بحماسه وحماس تشافي. يتكون الاقتراح من ثلاثة أركان: مؤسسي، لكي يقبل منصب الرئيس الفخري؛ تجاري، مستوحى من شراكات مثل جوردان-نايكي أو فيدرر-أون، والتي يمكن أن تدر إيرادات كبيرة وتستفيد من حصته الأقلية في إنتر ميامي لتعزيز وجوده في السوق الأمريكية؛ ورياضي، حتى يتمكن من توديع برشلونة وكامب نو بالطريقة التي يختارها، سواء باللعب أو من خلال تكريمه".
تحدث فونت أيضًا عن أهدافه العامة للنادي ورغبته في تحسين وضعه المالي المتردي، مضيفًا: "تسعى ترشيحنا إلى إضفاء الطابع الاحترافي على النادي وتحديثه، ودمج مجموعات متنوعة وحماية المؤسسة من المخاطر، خاصة المالية، من أجل تعزيز المشروع الرياضي، وسداد الديون، وتطوير برنامج اجتماعي طموح".
لماذا غادر ميسي برشلونة؟
لا يزال لابورتا المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات، لكنه اعترف صراحةً بأن علاقته بميسي تضررت بعد رحيل المهاجم المفاجئ عن النادي في عام 2021. رفض ميسي بعد ذلك تحية لابورتا في حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وكشف اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا النقاب عن رحيله المفاجئ في كتابه الجديد "هكذا أنقذنا برشلونة".
"عند التفاوض على التجديد، كان لديه فريق متطلب للغاية، وعلى الرغم من أن والده كان أكثر تفهمًا، إلا أن دائرته المقربة أعطت انطباعًا بأنه ليس كذلك. توصلنا إلى حل مجنون: عقد طويل الأجل مع فترة أولية كلاعب في برشلونة وفترة ثانية على سبيل الإعارة إلى فريق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهو أمر بدا أنه يتحايل على قواعد الدوري الإسباني. لكن الدوري الإسباني طلب منا نسيان الأمر، وأننا يجب أن نوقع اتفاقية لبيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني لمدة خمسين عامًا من خلال صندوق يسمى CVC"، حسبما كتب في صحيفة ماركا.
يقول لابورتا أيضًا إن هناك فرصة لإعادة ميسي قبل أن يوقع مع إنتر ميامي، مضيفًا: "جاء خورخي ميسي إلى منزلي، وأعددت العقد، وأرسلت له المسودة ولم يرد. مر أسبوع، ثم أسبوعان... وبعد شهر، عاد أخيرًا إلى منزلي وأخبرني أنهم قرروا الذهاب إلى إنتر ميامي، حيث لن يكون تحت ضغط كبير".
لا يزال ميسي في ميامي وقد وقع مؤخرًا عقدًا مع النادي يستمر حتى نهاية موسم 2028 في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
لابورتا المرشح المفضل للفوز في الانتخابات
من المقرر إجراء انتخابات رئاسة برشلونة في 15 مارس، وهو نفس اليوم الذي سيواجه فيه فريق هانسي فليك فريق إشبيلية في الدوري الإسباني. وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، يعتبر لابورتا المرشح الأوفر حظًا للفوز على فونت ومارك سيريا وخافي فيلاجوانا.
