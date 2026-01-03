حرص النجم البرتغالي جواو فيليكس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على توجيه اعتذار إلى جماهير "العالمي"، في أعقاب النتيجة المُحبطة للفريق أمام الأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

النصر خسر بنتيجة (2-3) ضد الأهلي، مساء أمس الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة، أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".