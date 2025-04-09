"من شتشيسني وسلاح الاتحاد الفتاك إلى مكالمة منتصف الليل" .. أخطاء فيرناندو هييرو التي لا تغتفر في النصر و"كريستيانو رونالدو شاهد على ذلك"!

فيرناندو هييرو خالف التوقعات الكبيرة التي صاحبت التعاقد معه..

309 أيام.. هي المدة التي قضاها الأسطورة فيرناندو هييرو داخل نادي النصر - حتى الآن -، في منصب المدير الرياضي.

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النصر أعلن يوم 4 يونيو من العام الماضي "2024"، التعاقد مع هييرو رسميًا؛ ليبدأ بعدها مباشرة التخطيط للموسم الرياضي الحالي، والذي شارف على نهايته حاليًا.

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لكن.. حال النصر لم ينصلح كثيرًا مع هييرو - حتى الآن على الأقل -؛ حيث عانى من عديد النكسات التي أغضبت الجماهير؛ سواء على مستوى الصفقات أو النتائج والأزمات الإدارية.

هُنا.. بدأت الأخبار تكثر بشأن اقتراب مجلس إدارة نادي النصر، من اتخاذ قرار "الاستغناء" عن هييرو، والتعاقد مع مدير رياضي أجنبي جديد.

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وحسب الإعلامي الرياضي جيانلويجي لونجاري، خلال الأيام القليلة الماضية، يُعد دان أشوورث الذي عمل في عملاقي إنجلترا "مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد"؛ المرشح الأول لخلافة هييرو في النصر.

ومع الحديث المتزايد عن رحيله؛ تستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز الأخطاء التي ارتكبها فيرناندو هييرو داخل نادي النصر، والتي أثرت على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، أو تسببت في غضب الجماهير منه..