بعد الهزيمة الساحقة أمام نوتنجهام فورست.. الكشف عن موقف ليفربول من إقالة أرني سلوت!

على الرغم من البداية الكئيبة لليفربول هذا الموسم، إلا أن "الريدز" ليس لديهم نية حالياً لإقالة سلوت، وفقاً لفابريزيو رومانو.

قدم خبير الانتقالات تحديثاً حول الوضع على يوتيوب، موضحاً: "ماذا يحدث مع أرني سلوت؟ يا رفاق، في الوقت الحالي ليس لدي أي معلومات تفيد بأن ملاك ليفربول يفكرون في اتخاذ قرار فوري بشأن أرني سلوت. لذا فإن ليفربول لا يفكر في تغيير المدرب في الوقت الراهن. بالطبع، هم يريدون رؤية نتائج مختلفة، ويتوقعون الكثير من أرني سلوت وفريقه.

بالتأكيد يتوقع ليفربول رؤية شيء مختلف من كل من المدرب واللاعبين، لأن الأمر لا يتعلق فقط بأرني سلوت. يجب على اللاعبين أيضاً تحمل المسؤولية، كما قال فيرجيل فان دايك، لذا فالأمر يتعلق باللاعبين والمدرب معاً".

وزاد: "يعلم أرني سلوت أن الوضع خطير ومعقد، لكنه في الوقت نفسه يشعر بدعم وثقة النادي. ليفربول ليس في محادثات مع أي مدرب آخر ولا يفكر حتى في احتمالية إقالة المدرب. هذا هو الوضع الحالي. بالطبع، يجب أن تتغير النتائج، وبسرعة، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن ليفربول حقاً في وضع معقد. هذا هو الشعور السائد اليوم".