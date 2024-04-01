رياض محرز ضحية "البرمجة" وعبدالرزاق حمدالله خارج النصر "لا شيء" والهلال يستنجد .. ردود فعل فوز الأهلي في ديربي الاتحاد

كيف تفاعل الجمهور مع ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي؟

SHAHID

ما أشبه الليلة بالبارحة! هكذا يمكننا أن نطلق على ديربي جدة الليلة بين الاتحاد والأهلي، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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فكما انتهى لقاء الدور الأول بفوز الراقي بهدف نظيف، سجله فرانك كيسييه، انتهى ديربي الدور الثاني بالنتيجة نفسها، لكن فراس البريكان هو مسجل الهدف هذه المرة.

الجمهور تفاعل بقوة مع ديربي الليلة؛ ما بين إشادات للبعض، وانتقادات حادة لآخرين، وفي السطور التالية نستعرض كيف كانت التفاعلات على مدار أحداث اللقاء..

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