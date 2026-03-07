Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | معذب النصر و"اكتشاف الحواري" من محمد الشلهوب.. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 18

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 17 جولة ماضية؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة الثامنة عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب من الأحد إلى الثلاثاء - مع مباراة مؤجلة -؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

اقرأ أيضًا.. دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهمات سهلة للكبار في الجولة 18.. والأهلي أمام لقاء مصيري لتفادي الهبوط



  • من الحواري للقمة.. جوهرة الهلال الجديدة تخطف الأنظار

    على رأس المباريات التي ستخطف الأنظار في الجولة 18، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع بين عملاق الرياض الهلال ومستضيفه الحزم، مساء يوم الثلاثاء.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا 

    سبب خطف هذه المباراة للأنظار، بعيدًا عن أهميتها للهلال بالطبع، لتعزيز "صدارة" دوري جوّي للنخبة؛ هو متابعة أحد الجواهر الجديدة، في هذه المسابقة.

    الجوهرة الجديدة التي نتحدث عنها هُنا، والتي ستُسلط عليها الأضواء في الجولة الثامنة عشر؛ هو النيجيري من مواليد السعودية أحمد حمزة، جناح أيمن فريق الهلال تحت 21 عامًا.

    حمزة شارك لأول مرة مع الزعيم الهلالي، في مواجهة الأخدود الماضية، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي؛ حيث نجح في تسجيل هدف مع إظهار الكثير من النقاط الإيجابية، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات كبيرة في المساحات الضيقة. 

    * ثانيًا: سرعة ومرونة في الحركة من الطرف للعمق. 

    * ثالثًا: حاسة تهديفية أكثر من رائعة.

     وحسب برنامج "نجوم النخبة"، الذي يبث عبر منصة "stc tv"؛ يعود الفضل إلى المدير الفني لفريق الهلال تحت 21 عامًا محمد الشلهوب، في اكتشاف أحمد حمزة وضمه للنادي.

    البرنامج كشف عن أن الشلهوب، شاهد حمزة في مسابقات "الحواري"؛ وطلب ضمه إلى الزعيم الهلالي على الفور، نظرًا للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.

    • إعلان

  • النصر والنجمة.. مباراة تجمع ثنائي هجومي من العيار الثقيل

    ثاني المباريات التي ستخطف الأنظار، في الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 سنة؛ تلك التي ستجمع بين عملاق الرياض النصر ونادي النجمة، مساء يوم الإثنين.

    هذه المباراة ستجمع اثنين من بين أفضل المهاجمين في دوري جوّي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهما: سعد حقوي "النصر" ومؤيد الشراري "النجمة".

    حقوي تحدثنا عنه سابقًا، وهو معروف أساسًا لجماهير النصر؛ بحكم لعبه أكثر من مباراة مع الفريق الأول، وصناعته هدفًا إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    ولا تمر مباراة واحدة في دوري جوّي مؤخرًا، إلا وأصبح هذا اللاعب النصراوي يترك فيها بصمة تهديفية؛ إلى جانب إيجابيته الكبيرة فوق أرضية الملعب، على النحو التالي:

    * أولًا: ضرب دفاعات الخصم؛ بتحركه من الخلف للأمام. 

    * ثانيًا: لا مركزية؛ وذلك من خلال تنويع مركزه بين رأس الحربة والمهاجم المتأخر. 

    * ثالثًا: ربط رائع مع زملائه فوق أرضية الملعب؛ خاصة جوهرة النصر الشابة عبدالرحمن سفياني.

    وآخر المباريات التي سجل فيها سعد حقوي؛ تلك التي خسرها النصر أمام فريق ضمك تحت 21 عامًا (2-3)، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وبخصوص الشراري.. يكفي القول إنه هداف نادي النجمة، في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بتسجيله 8 أهداف في المسابقة، حتى الآن.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • صراع تفادي الهبوط.. صخرة الأهلي ضد أخطر لاعبي الجبلين

    واحدة من أهم مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تلك التي ستجمع بين الأهلي والجبلين، مساء يوم الثلاثاء.

    الأهلي والجبلين يسعيان لتفادي "الهبوط"؛ حيث يحتل الراقي "المركز التاسع عشر" برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الجبلين "العشرون".

    وسيبرز اسمان في مواجهة الأهلي والجبلين المنتظرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر؛ وهما: حسين جداوي "الأهلي" وفيصل الدوسري "الجبلين".

    جداوي الذي يجيد في مركز قلب الدفاع والظهير، أظهر إمكانات رائعة مع فريق الأهلي تحت 21 عامًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تغطية رائعة للكرات الطولية.  

    * ثانيًا: المشاركة في عديد الالتحامات. 

    * ثالثًا: مساهمات هجومية في الكرات الثابتة. 

    وسيكون جداوي في القمة الحاسمة لتفادي "الهبوط"؛ أمام مهمة إيقاف أخطر لاعبي فريق الجبلين تحت 21 عامًا، وهو فيصل الدوسري.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • المدافع الهداف يتقدم مجموعة من المواهب الأخرى في الجولة 18

    باقي مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ستكون مليئة بالمواهب التي لا يُمكن تجاهُلها، على النحو التالي:

    * الاتحاد: عمار الغامدي.

    * القادسية: عمار اليهيبي. 

    * الشباب: عبدالله سعيد.

    * الفيحاء: معاذ الحبيب.

    إلا أن أهم الأسماء التي يجب الوقوف أمامها، قبل بداية الجولة 18 من دوري جوّي؛ هو جواد آل حسن، نجم فريق ضمك تحت 21 عامًا.

    آل حسن الذي يجيد في "قلب الدفاع، الظهير ولاعب الارتكاز"؛ خطف نجومية الجولة 17، وذلك عندما قاد ضمك للفوز (3-2) على النصر.

    وقدّم آل حسن مستوى دفاعي رائع، وأوقف خطورة النصر بنسبة كبيرة؛ إلى جانب تسجيله هدفين من ثلاثية ضمك وقتها، ليقود فريقه لـ3 نقاط غالية.

    وأهم ما يُميّز مدافع فريق ضمك تحت 21 عامًا؛ الشخصية القوية، والقيادة فوق أرضية المستطيل الأخضر. 

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا 

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0