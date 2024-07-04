دموع رونالدو وإشارة "ذئاب" ديميرال .. نجوم دوري روشن يثيرون الجدل في يورو 2024

نجوم دوري روشن يخطفون الأنظار في يورو 2024..

استطاع دوري روشن السعودي أن يبرز اسمه بقوة في ملاعب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث يخطف لاعبوه الأنظار بأبرز اللقطات والأرقام خلال البطولة الأوروبية.

ويحتفل دوري روشن باعتباره أكثر دوري غير أوروبي مشاركة بلاعبيه في النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا، حيث تشارك 8 أندية سعودية بـ14 محترفًا أجنبيًا في البطولة، فضلًا عن آخرين تعاقدوا مع أندية المملكة، على أن تبدأ مسيرتهم الاحترافية بعد اليورو، مثل حارس مرمى بلجيكا، كوين كاستيلس، الذي انتقل إلى القادسية قبل بدء مشواره في البطولة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع Goal أبرز اللقطات التي قدمها نجوم دوري روشن في كأس أمم أوروبا 2024..