تصريح "مستفز" من زميله بحقه! .. بطاقة حمراء لبيلينجهام في الوقت الأسوأ من علاقته مع نيكو كوفاتش!

لم تكن ليلة جوب بيلينجهام سعيدة في ألمانيا، وذلك رغم عودته للعب أساسيًا مع فريقه بوروسيا دورتموند، إذ تعرض للطرد خلال مواجهة فرايبورج في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، وفريقه خسر نقطتين بالتعادل.

كان دورتموند قد تقدم في الدقيقة 30 عن طريق رامي بن سبعيني، لكن فرايبورج ضمن التعادل عن طريق لوكاس هولر قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد في ملعب يوروبا بارك.

شارك اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف في مباراته الخامسة فقط في الدوري هذا الموسم في رحلة دورتموند إلى فرايبورج يوم الأحد، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 53 لارتكابه خطأ على فيليب ترو بعد خطأ في التقدير من الحارس جريجور كوبيل. رأى الحكم فيليكس زواير أن بيلينجهام حرم الفريق من فرصة واضحة لتسجيل هدف وأخرج لاعب الوسط من الملعب.

من حُسن حظ دورتموند أن المتصدر بايرن ميونخ لم يستغل تلك الفرصة وتعثر بالتعادل المخيب مع متذيل جدول الترتيب، ماينتس، على ملعبه في بافاريا، إذ انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 في ظل إهدار أصحاب الملعب لعديد الفرص خاصة عبر مهاجمهم هاري كين.