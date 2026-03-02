دخل المنتخب الوطني النسائي للولايات المتحدة حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًا على مجموعة كانت في حاجة ماسة إلى ذلك. في غضون أسابيع من بدء عملها الجديد، قادت مدربة تشيلسي السابقة المنتخب الأمريكي إلى الميدالية الذهبية الأولمبية، موجهة رسالة إلى بقية المنتخبات النسائية مع بدء دورة كأس العالم الجديدة.

عانت البطلة العالمية أربع مرات من خروجها المبكر من كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023، ونتيجة لذلك ترك فلاكو أندونوفسكي منصبه كمدرب رئيسي. كان من دواعي سرور الأمة أن ترى الفريق يعود إلى مستوى الفوز باللقب في وقت قصير. الآن، مع وجود متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لهيز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، لضمان استعدادهن للتنافس على كأس العالم.

يحتوي موقع GOAL على كل ما تحتاج لمعرفته عن جدول مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق في عام 2026...