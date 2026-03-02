Goal.com
Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

ترجمه

جدول مباريات المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات 2026: المباريات والنتائج والبث المباشر وكيفية مشاهدة مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات

دليل كامل لموسم الولايات المتحدة، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل المنتخب الوطني النسائي للولايات المتحدة حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًا على مجموعة كانت في حاجة ماسة إلى ذلك. في غضون أسابيع من بدء عملها الجديد، قادت مدربة تشيلسي السابقة المنتخب الأمريكي إلى الميدالية الذهبية الأولمبية، موجهة رسالة إلى بقية المنتخبات النسائية مع بدء دورة كأس العالم الجديدة.

عانت البطلة العالمية أربع مرات من خروجها المبكر من كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023، ونتيجة لذلك ترك فلاكو أندونوفسكي منصبه كمدرب رئيسي. كان من دواعي سرور الأمة أن ترى الفريق يعود إلى مستوى الفوز باللقب في وقت قصير. الآن، مع وجود متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لهيز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، لضمان استعدادهن للتنافس على كأس العالم.

يحتوي موقع GOAL على كل ما تحتاج لمعرفته عن جدول مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق في عام 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ما هي المباريات التي ستخوضها المنتخب الأمريكي للسيدات في عام 2026؟

    بدأت المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات عامه في يناير بمباراتين وديتين، حيث استقبلت كل من باراغواي وشيلي وقدمت عرضين مهيمنين لبدء عام 2026 بطريقة إيجابية للغاية. وقد لفتت الانتصار على شيلي الانتباه بشكل خاص، حيث تم تحقيقه بواسطة التشكيلة الأقل خبرة للفريق منذ أكثر من 20 عامًا.

  • ما هو جدول مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات في عام 2026؟

    لدى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ثلاث مباريات رسمية أخرى في جدول مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات لعام 2026، وهي مباريات كأس SheBelieves التي ستعود في مارس وستشهد مواجهة حاملة اللقب الأولمبي مع الأرجنتين وكندا وكولومبيا. وسيتبع ذلك أربع فترات توقف دولية رسمية، بما في ذلك فترة نوفمبر التي ستشارك فيها الولايات المتحدة في بطولة CONCACAF W Championship. وستتأهل الفرق الأربعة الأولى في تلك البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، مع وجود مكانين آخرين متاحين في بطولة الملحق القاري.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    كيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    حقوق بث مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات هي نفس حقوق بث مباريات المنتخب الرجالي، وهي موزعة على عدة شبكات. بالنسبة للمشاهدين الناطقين باللغة الإنجليزية، تمتلك شركتا Warner Bros و Discovery Sports حقوق البث، حيث تُبث كل المباريات مباشرة على قناتي Peacock و Max (المعروفة سابقًا باسم HBO Max). كما تُبث حوالي 50% من المباريات مباشرة على قنوات TNT Sports.

    تتوفر قنوات Turner من خلال خدمات البث المباشر مثل Sling TV و DirecTV Stream.

    بالنسبة للمشاهدين الناطقين باللغة الإسبانية، تمتلك Telemundo Deportes حقوق البث حاليًا، وتبث المباريات على Peacock و Telemundo و Universo.

    تعرف على المزيد حول أفضل الباقات لمشاهدة USWNT هنا.

  • مباريات المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات ونتائجها في عام 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالمكان
    242:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةالمنتخب الأمريكي 6-0 باراغوايوديةديغنيتي هيلث سبورتس بارك، كارسون
    277 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةالمنتخب الأمريكي للسيدات 5-0 تشيليوديةهاردر ستاديوم، سانتا باربرا
    12 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-0 الأرجنتينكأس SheBelievesجيوديس بارك، ناشفيل
    4 مارس3:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 6:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد كنداكأس SheBelievesملعب سكوتس ميراكل-غرو، كولومبوس
    7 مارس12:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد كولومبياكأس SheBelievesملعب سبورتس إلوستريتد، هاريسون

    سيتم الإعلان عن المباريات الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.

