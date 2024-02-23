"من ثنائي النصر والتحريض إلى قرار رياض محرز التاريخي" .. ندم اللاعبين بسبب الأهلي بين الحقيقة والكذب!

ندم اللاعبين بسبب الأهلي بين الحقيقة والكذب..

SHAHID

"الندم" هو تعبير عاطفي ينتاب الشخص عندما يشعر بـ"الذنب" في حق نفسه أو الغير؛ لارتكابه فعلًا مشينًا أو اتخاذه قرارًا وقيامه باختيار شيء ما بشكل خاطئ.

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وفي الفترة الأخيرة.. أصبحت هذه الكلمة مُلازمة لعملاق جدة الأهلي؛ الذي يُعتبر أحد أكبر القلاع الرياضية، سواء في المملكة العربية السعودية أو الوطن العربي.

العديد من الأنباء ترددت بشأن ندم بعض النجوم لـ"انتقالهم" إلى النادي الأهلي؛ مثل الساحر الجزائري رياض محرز وصانع الألعاب الإسباني جابري فيجا، وآخرون بسبب "تفريطهم" في فرصة تمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

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وبعض هؤلاء اللاعبين الذين فشل انتقالهم إلى قلعة الراقي، تعرضوا لانتكاسات كبرى في مسيرتهم الكروية؛ وعلى رأسهم المدافع المصري المميز محمود الونش.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز هذه الأسماء التي ارتبط لفظ أو شعور "الندم" بهم؛ بسبب النادي الأهلي السعودي..