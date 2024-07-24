أولمبياد 2024 | المغرب ضد الأرجنتين .. أخطاء "الأب الروحي" تعكر انفجار سفيان رحيمي وعذرًا ياسين بونو

مباراة شهدت مشاركة أسماء كبيرة مع المغرب..

فرط منتخب المغرب، في فوزٍ سهل أمام الأرجنتين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بنهائيات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

المغرب والأرجنتين يتواجدا في المجموعة الثانية بنهائيات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، إلى جانب كل من العراق وأوكرانيا.

وتقدم المنتخب المغربي بـ"هدفين"، عن طريق نجمه المتألق سفيان رحيمي، في الدقيقتين 45 و51، قبل أن تعود الأرجنتين بقوة في الدقائق الأخيرة، وتنجح في خطف التعادل (2-2).

هدفا الأرجنتين جاءا في الدقيقتين 68 والخامسة عشر من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ بواسطة جوليانو سيميوني وكريستيان ميدينا، على التوالي.

وسيواجه "أسود الأطلس" في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، المنتخب الأوكراني؛ بينما تخوض الأرجنتين "مواجهة عربية جديدة"، هذه المرة أمام العراق، يوم الست القادم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل المغرب والأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية 2024..