الحكم يتسبب في جدل كبير بسبب 15 دقيقة

سقط منتخب المغرب لكرة القدم تحت 23 عامًا، في فخ التعادل القاتل أمام الأرجنتين بنتيجة (2-2)، اليوم الأربعاء على ملعب جيوفروى جيشار بمدينة سانت إيتيان، في مستهل مشواره بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

المغرب كان الأفضل على مدار اللقاء واستطاع تسجيل هدفين عن طريق نجمه سفيان رحيمي في الدقيقتين (45 و51)، لكن الأرجنتين استطاعت تقليص الفارق في الدقيقة 86 عن طريق جيوليانو سيميوني.

واحتسب حكم اللقاء 15 دقيقة كوقت بدل من الضائع، استبسل خلالها الدفاع المغربي لمنع الأرجنتين من التعادل، لكن الدقيقة الـ16 شهدت هدف التعادل القاتل من راقصي التانجو عن طريق كريستيان ميدينا.

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وتسبب هذا السيناريو في حالة غضب لدى الجماهير المغربية المتواجدة بكثافة في ملعب المباراة، حيث رأت أن الحكم بالغ في احتساب الوقت الإضافي واستمر في اللعب حتى مع انتهاء الـ15 دقيقة المعلنة، وقامت بإلقاء الزجاجات وبعض الألعاب النارية صوب الملعب.

واقتحم عدد من مشجعي منتخب المغرب أرض الملعب بشكل مكثف، حتى أن الأمن لم يستطع السيطرة على الموقف، وسريعًا دخل لاعبو الفريقين إلى غرف خلع الملابس لتجنب الاحتكاك بالجماهير، دون أن يعلن حكم اللقاء انتهاء المباراة بشكل رسمي.

وبحسب مراسل التليفزيون الأرجنتيني، فإن المباراة لم تنته بصافرة الحكم ولا تزال تظهر على الموقع الرسمي للجنة الأولمبية بأنها جارية وتشير النتيجة إلى التعادل (2-2).