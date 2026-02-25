أندريه أونانا مصمم على استعادة مركز الحارس الأول في مانشستر يونايتد من سين لامينز بعد انتهاء فترة إعارته إلى طرابزونسبور

قد يكون أونانا بعيدًا عن مانشستر يونايتد هذا الموسم، لكنه لم يفقد الأمل في إحياء مسيرته مع الشياطين الحمر. وفقًا لصحيفة الغارديان، يريد الحارس أن يناضل من أجل الحصول على المركز الأول عند عودته، ويعتقد أنه سيحصل على فرصة للقيام بذلك.

ومع ذلك، يواجه تحديًا صعبًا في إزاحة لامينز من المركز الأول. تم اختيار البلجيكي كأفضل لاعب في المباراة الأخيرة التي فاز فيها يونايتد على إيفرتون 1-0، وحظي بإشادة المدير الفني مايكل كاريك بعد المباراة.

وقال كاريك للصحفيين: "بالنسبة لي، يجب أن يكون الحارس موثوقًا به ويمكن الاعتماد عليه. بدلاً من إحداث فوضى، تريده أن يزيل الفوضى ويهدئ الأمور. أعتقد أن سين يفعل ذلك".

كما أعجب مدرب إيفرتون ديفيد مويس بأداء الحارس، مضيفًا: "كان الحارس رائعًا للغاية. التصدي الذي قام به لميكل كين، والطريقة التي تعامل بها مع الركلات الركنية. كنا نأمل أن نحصل على... واحدة منها مع الضغط الذي تعرضنا له في تلك المواقف. اعتقدت أننا سنحصل على واحدة، لكننا لم نفعل. بالنسبة لي، كان أفضل لاعب على أرض الملعب".