أضعتم صيامنا.. الحلقة السادسة: ليلة السبعة المشؤومة التي أفطرت عشاق البرازيل "جماعيًا"

ليلة سوداء في تاريخ الكرة البرازيلية!

مرحباً بكم مرة أخرى في "أضعتم صيامنا"، السلسلة التي تستكشف اللحظات الكروية التي لا تُنسى والتي حدثت في شهر رمضان الكريم، لحظات أثارت فينا مشاعر جياشة، وكادت أن تُفقدنا صيامنا من فرط الانفعال!

بعد أن استعرضنا في الحلقات السابقة مرارة الهزيمة السعودية في مونديال روسيا، ودموع صلاح في نهائي كييف، وعودة ليفربول التاريخية في أنفيلد على برشلونة، ننتقل اليوم إلى قصة أخرى لا تقل ألمًا وحسرة، قصة سطّرها التاريخ بأحرف من نار في ملعب مينيراو، قصة الهزيمة التاريخية للبرازيل أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم 2014، في ليلة رمضانية لا تُنسى!