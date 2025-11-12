فقد وعيه أثناء التدريبات .. أزمة قلبية تنقل نجم تشيلسي السابق إلى المستشفى وبيان رسمي من ناديه!

وقد قدم رئيس نادي ساو باولو، خوليو كاساريس، آخر المستجدات بشأن لاعب الوسط. وقال إنه تحدث إلى أوسكار في المستشفى وقدم بعض التفاصيل عما حدث في ملعب التدريب قبل نقله إلى المستشفى.

وقال لـ ESPN البرازيل: "أردت فقط أن أبلغكم أن ساو باولو، كالمعتاد، تجري فحوصات صحية جماعية لرياضييها كل عام استعدادًا للموسم التالي. خاصة وأن الموسم التحضيري يبدأ في 11 يناير، سيكون ذلك مهمًا، ونحن نقدم بعض الفحوصات".

"اليوم، كان الفريق الطبي موجودًا، وعدد كبير من المهنيين، وتم الكشف عن حادث قلبي لدى اللاعب أوسكار. فوجئنا في ذلك الوقت، لكنه تعافى بسرعة. نقله الفريق والمهنيون إلى مستشفى ألبرت أينشتاين، وهو يخضع للفحوصات. تحدثت معه بعد الظهر؛ كان يتفاعل جيدًا، مع الرسائل، وهو بخير، والآن علينا انتظار نتائج هذه الفحوصات ونتمنى له الشفاء العاجل. إنه رياضي رائع استفاد من المؤسسة ويتلقى دعمًا مهمًا للغاية.

"في الوقت الحالي، ينصب التركيز على تعافي أوسكار وطمأنة عائلته بأن النتائج الأولية إيجابية بالفعل. الآن، نحتاج إلى تقييم فني وتشخيص لما حدث بالفعل. سيتحدث قادتنا عن ذلك؛ لدي التزام آخر، لكنني متأكد من أنه سيتعافى".