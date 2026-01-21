FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP
Gill Clark و زهيرة عادل

تصريحات تغضب الجمهور .. أرني سلوت: يريدون رحيلي بينما لم يتوج ليفربول بالدوري سوى مرتين خلال 30 عامًا!

الجمهور ليفربول يستاء من تصريحات مدربه..

أصبح آرني سلوت موضع تدقيق بعد أن اعترف بأنه "متفاجئ" لسماع أن منصبه في النادي أصبح محط اهتمام الجميع في ظل موسم مخيب للآمال.

يتأخر الريدز بفارق 14 نقطة عن المتصدر آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك تكهنات بأن سلوت قد يغادر في نهاية الموسم. ومع ذلك، فإن المدرب الهولندي واثق من أنه لا يزال يحظى بثقة جماهير النادي.

  • ماذا قال سلوت؟

    سُئل سلوت عما إذا كان المشجعون قد بدأوا يفقدون الثقة فيه، فأجاب قناة TNT Sports قائلاً: "ألا يتوقع الناس أن يكون ذلك ممكناً بالنسبة لي؟ أن أحقق النجاح؟ هذا جديد بالنسبة لي، ولكن إذا كنت تعمل في هذا المنصب منذ عام ونصف وقد فزت بالفعل بدوري الدرجة الأولى، في حين أن النادي فاز به مرتين فقط في 30 عامًا، فإنني أتفاجأ بسماع ذلك. ولكن إذا كان هذا هو الوضع، فعليّ أن أتقبله.

    "لقد جربت نفس الأشياء التي جربتها الموسم الماضي هذه المرة. في كل مرة كنا متأخرين بهدف، قمت بتبديلات هجومية، وحيثما أمكنني، ألعب بفريق هجومي قدر الإمكان. لا يمكنك لعب كرة قدم هجومية مع مقدار الاستحواذ على الكرة الذي لدينا. في بعض الأحيان، يكون الاستحواذ على الكرة بمقدار كبير عيبًا، لأن الناس يتوقعون المزيد من الكرة التي لديك. ولكن في اللحظة التي لا تكون فيها الكرة بحوزتك، عليك الضغط بقوة، لأنك مع كتلة دفاعية منخفضة، لا يكون لديك استحواذ على الكرة".

    واستطرد: "الجميع في النادي، أنا والملاك، يعرفون ما يتعين علينا فعله من أجل اتخاذ الخطوة التالية في هذه المرحلة الانتقالية، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى القليل من الصبر".

    • إعلان
  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    المشجعون غاضبون من تعليقات سلوت

    لم تلق تعليقات سلوت استحسان الجماهير التي ردت على مدرب ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي.

    وكتب@YkeeBenda على X: "عندما يسخر منك مدربك، فهذا أمر خطير. هذه هي الأشياء التي نقولها نحن المشجعون لمشجعي ليفربول كل يوم".

    وأضاف@OlomuPrince1: "لقد فقد الكثير من مشجعي ليفربول اهتمامهم بكرة القدم، ولم يعد أنفيلد حصنًا، وهذا الأحمق مغرور بنفسه".

    وعلق @AlbertMire57551: "لم يدعم ليفربول مدربًا مثلما فعل في الصيف الماضي منذ 30 عامًا".

    أيضًا كتب @Ajaxin: "لا ينبغي أن يجري المزيد من المقابلات. إنه يغذي عناوين وسائل الإعلام الآن".

    @mkash24s قال: "نعم، يمكنه أن يرحل الآن، فهو لا يمتلك أي علاقة مع قاعدة المشجعين."

  • هل يمكن أن يحل ألونسو محل سلوت في ليفربول؟

    أدى الأداء المخيب للآمال الذي قدمه ليفربول إلى تردد أنباء عن احتمال إقالة سلوت واستبداله بـ تشابي ألونسو. 

    لاعب وسط ليفربول السابق متاح بعد أن انفصل عن ريال مدريد بعد أقل من ثمانية أشهر من توليه منصب المدير الفني في البرنابيو. وقد طُرح السؤال على سلوت الذي ضحك على هذه التكهنات، وقال للصحفيين: "نعم، لقد اتصل بي. وسألني: 'ما رأيك في الفريق، لأنني سأتولى المسؤولية بعد ستة أشهر، هل يمكنك أن تخبرني بالمزيد'، أو ربما قبل ذلك؟ ربما يتولى المسؤولية غدًا! لا، لا، لا، لا (يضحك). هذا أحد أغرب الأسئلة التي طُرحت عليّ! ماذا يمكنني أن أقول عن سؤالك؟ أنا أعمل هنا منذ ما يزيد قليلاً عن عام ونصف، وأنا أحب عملي هنا حقًا. فزنا بالدوري الموسم الماضي، وكافحنا أكثر في الدوري هذا الموسم. هذا واضح أيضاً. لذا، نعم، ماذا يمكنني أن أقول؟"

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟

    يعود ليفربول إلى الملاعب مساء الأربعاء لمواجهة مرسيليا في دوري أبطال أوروبا.

    يدخل الريدز المباراة في المركز الحادي عشر في الترتيب ويواجهون اختبارًا صعبًا أمام فريق روبرتو دي زيربي. وقال سلوت قبل انطلاق المباراة إنه يعتبر الإيطالي أحد أفضل المدربين في هذا المجال، موضحًا: "أعتبره أحد أفضل المدربين في العالم. في رأيي، لا ينبغي أن يتم الحكم دائمًا على أساس عدد الألقاب التي تفوز بها، بل يجب أن يتم الحكم أيضًا على أساس الطريقة التي تدع فريقك يلعب بها".

الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0