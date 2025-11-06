أخبار الهلال اليوم | مطالبة بقيد كانسيلو بدلًا من نونيز .. وآخر تطورات المصابين قبل مواجهة النجمة

قدّم فريق الهلال بداية متقلبة في الموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، حيث عانى الفريق من بعض التذبذب في الأداء خلال الأسابيع الأولى، قبل أن يستعيد توازنه مؤخرًا ويبدأ في تقديم مستويات قوية تليق بسمعته كبطل معتاد على المنافسة في كل البطولات.
فعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال سبع مباريات حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادلين، ليحافظ على موقعه في المربع الذهبي ويؤكد أنه لا يزال ضمن أبرز المرشحين لحصد اللقب.
أما في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، فقد ظهر الزعيم بثوب مغاير تمامًا، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في دور المجموعات، مقدّمًا أداءً هجوميًا منظمًا ودفاعًا أكثر صلابة، ما جعله أحد أبرز فرق البطولة حتى الآن.
كما واصل الفريق تألقه في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح في بلوغ دور ربع النهائي بعد سلسلة من العروض القوية، ليضرب موعدًا مع فريق الفتح في مواجهة مرتقبة تجمع بين الطموح والخبرة.
اللافت أن البداية المهزوزة للفريق مع إنزاجي جاءت رغم الأداء المبهر الذي قدّمه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي كانت أول اختبار حقيقي للمدرب الإيطالي بعد توليه المهمة في الصيف الماضي، إذ قاد الهلال لتحقيق نتائج تاريخية أبرزها التعادل أمام ريال مدريد والفوز المثير على مانشستر سيتي.
وبحسب الإحصائيات الرسمية حتى الآن، جاءت أرقام سيموني إنزاجي مع الهلال على النحو التالي:
عدد المباريات: 18
الانتصارات: 13
التعادلات: 4
الخسائر: 1
الأهداف المسجلة: 38
الأهداف المستقبلة: 17