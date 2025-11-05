Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | موقف مالكوم بعد جدل "سفرية إسبانيا" .. عرض ليونيل ميسي على الأتراك وقرار حاسم في صفقة مراد هوساوي

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الخامس من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يكشف تطورات جديدة عن مالكوم بعد جدل "سفرية إسبانيا"

    حسم نادي الهلال موقف النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الجدل الكبير الذي صاحب رحيله إلى إسبانيا، في اليومين الماضيين.

    مالكوم سافر إلى إسبانيا لتلقي العلاج؛ الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، خاصة أنه كان من الممكن معالجته في السعودية.

    وهُنا.. تحدث البعض - دون أدلة واضحة - عن هروب النجم البرازيلي، من فحص المنشطات الذي يُجرى عقب المباريات القارية؛ حيث غاب عن فوز الهلال (2-1) على الغرافة القطري مساء يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    فيما زعم آخرون ومنهم محمد نور؛ أسطورة الاتحاد والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "دورينا غير"، أنه من المحتمل أن وجود مالكوم في إسبانيا؛ بدافع الخضوع لفحص طبي، تمهيدًا للانتقال إلى فريقٍ آخر في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    المهم.. نادي الهلال أعلن في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الأربعاء، عودة مالكوم للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة النجمة الجمعة القادم، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • بيان رسمي يوضح حالة "مصابي" نادي الهلال

    كشف عملاق الرياض الهلال عن حالة نجومه المصابين؛ وذلك قبل مواجهة نادي النجمة مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    الهلال أعلن في بيانٍ رسمي مساء اليوم الأربعاء، عودة المدافع المخضرم علي البليهي، إلى جانب متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

    وبخلاف البليهي وسافيتش.. أكد الزعيم على أن المدافع علي لاجامي، سيغيب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع؛ بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    ومن ناحيتهما.. واصل قلب الدفاع الشاب حسان تمبكتي، بالإضافة إلى المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، برنامجهما التأهيلي للشفاء من الإصابة التي يُعانيا منها؛ استعدادًا للعودة إلى مباريات الفريق مجددًا.

  • قرار حاسم من نادي الهلال في صفقة مراد هوساوي

    تحدث الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عن صفقة مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج الأول لكرة القدم؛ والتي يحاول نادي الهلال حسمها، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    الحنيان شدد في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الأربعاء، على أن الهلال قرر عدم الدخول في مزايدة؛ من أجل حسم الصفقة.

    وأشار الحنيان إلى أن الهلال حدد سعرًا معينًا للصفقة - لم يذكره -؛ حيث أنه إذا قامت الأندية المنافسة بالمزايدة عليه؛ سينسحب الزعيم فورًا.

    وقيل إن أندية الاتحاد والأهلي والقادسية، ترغب هي الأخرى في التعاقد مع هوساوي، في الميركاتو الشتوي القادم.

  • Simone Inzaghi Hilal GOAL ONLYGOAL AR

    جائزة سيموني إنزاجي.. وليونيل ميسي معروض على الأتراك

    الإنصاف جاءه ضد سامي الجابر وغيره! .. سيموني إنزاجي "بطل أكتوبر" الذي تخطى الصعاب مع الهلال رغم كل الانتقادات

    فريق الهلال الأول لكرة القدم لا يزال حيًا في جميع المسابقات التي يُنافس عليها؛ ورغم ذلك يتعرض مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لهجومٍ شرس للغاية.

    البعض وفي مقدمتهم أسطورة الهلال "المعتزل" سامي الجابر؛ يرون أن أداء الزعيم مع إنزاجي، لا يُلبي التطلعات أبدًا.

    وبالفعل.. الهلال لم يقدّم ذلك الأداء الفني الكبير مع إنزاجي، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه يحقق الانتصار تلو الآخر، وخاصة في الأسابيع الأخيرة.

    بعد رفض السعودية ضمه .. وكلاء ليونيل ميسي يلجأون لعملاق تركيا لإنقاذه من التوقف الأمريكي قبل كأس العالم 2026!

    شهدت الفترة الماضية، محاولات من جانب وكلاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لانتقاله إلى فريق آخر، وذلك قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

    الدوري الأمريكي سيتوقف لمدة 4 أشهر كاملة، قبل انطلاق كأس العالم في صيف 2026؛ ولذلك يُريد ميسي اللعب مع أي فريق، لتفادي التأثر بدنيًا بالابتعاد عن المشاركة في مباريات رسمية.

    نجل مسؤول كبير يتدرب في النادي! .. رد سريع لـ"تبرئة النصر" من التواطؤ التحكيمي

    يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبِل على أزمة جديدة؛ بطلها فريق النصر الأول لكرة القدم والتحكيم.

    النصر يواجه اتهامات بحصوله على "دعم تحكيمي"؛ خاصة بعد واقعة مباراته ضد الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وفاز الفريق النصراوي (2-1) على الفيحاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ في مباراة شهدت احتساب "ركلة جزاء" مثيرة للجدل، سجل منها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدفًا في الدقيقة 90+14.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 18.

    * فوز: 13.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 38.

    * أهداف مستقبلة: 17.

