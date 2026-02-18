أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | موقف مالكوم من كلاسيكو الاتحاد .. وسر تفوق الزعيم في الدعم على النصر رغم تساويهما
موقف مالكوم من مواجهة الكلاسيكو
أكدت صحيفة "الميدان الرياضي" اقتراب الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من الدخول ضمن قائمة الهلال في كلاسيكو الاتحاد، المقرر له 21 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
صاحب الـ28 عامًا كان قد تعرض للإصابة أمام الاتفاق في الجولة الـ22 من دوري روشن، ما أبعده عن مواجهة الوحدة الإماراتي الأخيرة، ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وأوضحت "الميدان الرياضي" أن حالة مالكوم في تحسن واقترب من الشفاء التام، بعد إصابة بسيطة في الركبة.
موعد مواجهتي الهلال في دور الـ16 من النخبة الآسيوية
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مواجهتي الهلال أمام السد القطري، ضمن دور الـ16 من دوري الأبطال للنخبة 2025-2026.
ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على السد في الثاني من مارس المقبل، على أن يقام الإياب في الرياض في التاسع من الشهر ذاته.
سر تفوق الهلال في الدعم .. وقيمة بيعه للوليد بن طلال
تكذيب رواية "صدارة النصر" .. الكشف عن سياسة صندوق الاستثمار السعودي في دعم الأندية وسر تفوق الهلال
وسط الجدل الدائر حول حصول الأندية السعودية على درجة متساوية من الدعم عن طريق صندوق الاستثمار، تخرج الحقيقة من خلال مصدر مطلع على البيانات الرسمية.
الوضع تفاقم في دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب الصفقات التي قام بها الهلال، مقارنة بباقي الفرق المشاركة في المسابقة، وكان على رأسها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وهو ما نتج عنه غضب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإضرابه عن المشاركة في مباريات النصر، قبل أن تهدأ الأمور قليلًا في الفترة الماضية، وسط أنباء حول بعض التغييرات الإدارية داخل العالمي.
"تم تثبيت السعر".. الفراج يكشف كواليس استحواذ الوليد بن طلال على الهلال!
شهد برنامج أكشن مع وليد الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج نقاشًا مستفيضًا حول ملف الدعم المالي الذي يقدمه الأمير الوليد بن طلال لنادي الهلال.
وتطرق البرنامج إلى الأبعاد القانونية والاستثمارية لهذا الدعم في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية نحو الخصخصة الكاملة للأندية الرياضية الكبرى.
ماذا لو حدث سيناريو بنزيما في الهلال مع حمدالله؟ .. والدعيع يدخل عالم التمثيل
عبدالرزاق حمدالله في ليلة "الدبل هاتريك" التاريخية: ماذا لو حدث سيناريو الهلال وكريم بنزيما معك؟.. والقدر قد يبتسم لك على طريقة كأس العرب
بينما تهتز المدرجات بالهتاف باسمه؛ يكتب النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله تاريخًا غير مسبوق، ويحطم الرقم القياسي تلو الآخر في الملاعب السعودية.
نعم.. حمدالله البالغ من العمر 35 سنة، ليس مجرد مهاجم عابر في الملاعب السعودية؛ بل زلزالًا يضرب الشباك، أينما حل وارتحل.
ولكن.. خلف بريق الألقاب المحلية، والكرات التي لا تكف عن عناق الشباك؛ تبرز نقطة سوداء في مسيرة "الساطي" مع الأندية السعودية، وهي عدم تحقيق أي بطولة خارجية.
"مسلسلات رمضان" تخطف محمد الدعيع .. سبقه "رئيس العصابة" سعيد العويران و"فيلسوف" الهلال تميز بعمل فريد من نوعه
بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم يبدأ الترويج لبعض الأعمال الدرامية والبرامج الكوميدية وما شابه من ترفيهيات .. والمختلفة هذا العام أن "الأخطبوط" محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، يتصدر المشهد من بين نجوم كرة القدم.
صاحب الـ53 عامًا قضى مسيرته الكروية بين ناديي الطائي والهلال بين عامين 1989 و2010 كلاعب بالفرق الأولى.
ومن بعد صولات وجولات في ملاعب الساحرة المستديرة، اتجه الدعيع بعد الاعتزال للعمل الإعلامي كناقد رياضي، إذ أنه أحد الضيوف الثابتين حاليًا عبر برنامج "دورينا غير" لمقدمه خالد الشنيف.
تحكيم الكلاسيكو يعود للصورة من جديد
"طرد العقيدي وجامل فالفيردي رغم عنفه الواضح" .. هجوم سعودي على حكم ريال مدريد وبنفيكا بسبب كلاسيكو الهلال والنصر!
في ظل الحديث المستمر عن أزمة فينيسيوس جونيور وجانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي، جلست جماهير دوري روشن السعودي، للتفكير في لقطة ذكرتهم بمواجهة النصر والهلال.
ريال مدريد نجح في الفوز على بنفيكا بهدف دون رد، ليصبح صاحب الأفضلية في التأهل من ملحق دور الـ16، مواصلًا مشواره في البطولة تحت قيادة مدربه ألفارو أربيلوا، على حساب مدربه السابق جوزيه مورينيو.
الهدف الذي سجله فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، أحدث ضجة هائلة، بسبب الطريقة التي احتفل بها اللاعب، ورد الفعل العنيف من جماهير بنفيكا، والشكوك حول توجيه بريستياني لإساءات عنصرية تجاه البرازيلي.