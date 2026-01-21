Newcastle United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
أخبار الهلال اليوم | موقف ماتيتا بعد الانتفاضة الجماهيرية لضمه.. حسم مصير سالم الدوسري وسيموني إنزاجي يطلب "صفقة ضرورية"

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء 21 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • موقف ماتيتا من الانتقال إلى الهلال بعد الانتفاضة الجماهيرية

    دشن جمهور نادي الهلال "وسمًا" عبر منصة "إكس"، في الساعات القليلة الماضية؛ للمطالبة بالتعاقد مع النجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا، مهاجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

    مطالبات الجماهير الهلالية بالتعاقد مع ماتيتا؛ جاءت في أعقاب الأخبار الصادرة من إنجلترا، بشأن طلب اللاعب الرحيل عن كريستال بالاس.

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو، عن موقف المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 28 سنة، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد مطالبات جماهير الهلال القوية، بالتعاقد معه.

    رومانو أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن ماتيتا أخبر إدارة كريستال بالاس؛ بعدم رغبته في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بشكلٍ رسمي.

    وأوضح الصحفي الرياضي الشهير أن وجهة جون فيليب ماتيتا، حال الرحيل عن كريستال بالاس؛ هي الدوري الإيطالي، أو البقاء في إنجلترا مع فريقٍ آخر.

    قبل إغلاق الميركاتو.. سيموني إنزاجي يطالب بـ"هذه الصفقة"!

    تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، عن عمل مجلس إدارة ناديه، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    الهلال حسم 4 صفقات رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهم: "المدافع الإسباني بابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)، ثنائي الخليج مراد هوساوي وريان الدوسري، وجناح التعاون سلطان مندش".

    إنزاجي أبدى في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الهلال والفيحاء، في الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، رضاه التام عن عمل إدارة الزعيم، في الميركاتو الشتوي.

    وقال المدير الفني الإيطالي؛ عن ذلك: "سعيد جدًا لفترة الانتقالات.. مع هذه الإدارة سنُحقق رغباتنا".

    ورغم ذلك.. طالب سيموني إنزاجي بضرورة حسم صفقة جديدة، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي؛ وهي للاعب في مركز الظهير الأيمن، والذي يُعاني من نقصٍ شديد.

    حسم مصير سالم الدوسري من مباراة الهلال والفيحاء رسميًا

    حسم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، موقف الجناح الدولي سالم الدوسري، من مواجهة الفيحاء "الدورية"، مساء غدٍ الخميس.

    ويستضيف الهلال على ملعبه "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وأعلن إنزاجي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفيحاء، استمرار غياب سالم عن الهلال؛ بسبب الإصابة.

    وأعرب المدير الفني الإيطالي عن أمنيته؛ بأن يعود سالم إلى الفريق الهلالي ضد الرياض، في الجولة 18 من مسابقة الدوري.

    ميركاتو الهلال.. من صفقة المهاجم إلى مصير علي البليهي

    الهلال يرفض عرض الشباب للحصول على خدمات البليهي.. ويضع شرطًا للرحيل

    حسمت إدارة الهلال، موقفها بشأن العرض المقدّم من نادي الشباب؛ لاستعارة المدافع علي البليهي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

    تصريحات رسمية تكشف الحقائق.. موقف الهلال من التعاقد مع ثنائي هجوم رين وباير ليفركوزن

    ما يزال مسؤولو نادي الهلال يعملون بقوة؛ للتعاقد مع مهاجم أجنبي "تحت السن"، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    لا تغمضوا أعينكم عن الحقائق: الوليد بن طلال يحرج "نصر كريستيانو رونالدو".. والآن تأكدنا من كذبة "الدعم الحكومي" للهلال

    على مدار التاريخ.. تعرض عملاق الرياض الهلال، لاتهامات قوية للغاية؛ بالحصول على "دعم مالي خاص" من المسؤولين في الدولة، يفوق كل أندية المملكة الأخرى.

    وحسب الاتهامات؛ ساعد هذا "الدعم المالي الخاص" الهلال، في السيطرة على الألقاب المحلية وتحقيق عديد الإنجازات القارية والدولية.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 13 انتصارًا مع تعادلين، في 15 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 29.

    * فوز: 24.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 69.

    * أهداف مستقبلة: 26.

