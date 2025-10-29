أخبار الهلال اليوم | مفاجأة جواو كانسيلو .. وياسين بونو يخلد لحظات مانشستر سيتي الرائعة بطريقته الخاصة

سيموني إنزاجي استمع إلى نصيحة ميدو وعلي البليهي بدأ خطة العودة! .. الهلال يطير إلى ربع نهائي كأس الملك بـ"المعادلة المملة" ضد الأخدود

لا يُمكن لفريق بحجم عملاق الرياض الهلال، أن يغيب عن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ لذلك كان يجب على كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، أن تثبت ذلك ضد نادي الأخدود.

وعندما انطلقت صافرة نهاية المباراة، وجدنا أن هذا الأمر تحقق بالفعل؛ حيث فاز الهلال (1-0) على الأخدود، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف الهلال الوحيد في شباك الأخدود؛ جاء عن طريق المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من "ركلة جزاء"، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

قرعة دور الـ8 في كأس الملك .. تعرف على منافس الهلال في دور الثمانية

أجريت اليوم قرعة دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد أسفرت عن مباريات تعد بالكثير من المتعة والإثارة، فما هي نتائج القرعة؟

خلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين من المفاجآت تقريبًا، إذ ضمن جميع الكبار تواجدهم في دور الـ16 باستثناء النصر الذي واجه الاتحاد وخسر أمامه بهدفين بهدف واحد في ملعبه الأول بارك بالرياض.

وضمنت أندية الهلال والأهلي والقادسية والشباب والاتحاد التواجد في ربع النهائي، ومعهم أندية الخليج والخلود والفتح، وكان الاتفاق قد غادر البطولة من دور الـ32 بعد خسارته أمام الباطن بركلات الترجيح، وقد نجح الحزم في نفس المرحلة من إقصاء نيوم.

