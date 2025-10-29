أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | مفاجأة جواو كانسيلو .. وياسين بونو يخلد لحظات مانشستر سيتي الرائعة بطريقته الخاصة
سيموني إنزاجي استمع إلى نصيحة ميدو وعلي البليهي بدأ خطة العودة! .. الهلال يطير إلى ربع نهائي كأس الملك بـ"المعادلة المملة" ضد الأخدود
لا يُمكن لفريق بحجم عملاق الرياض الهلال، أن يغيب عن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ لذلك كان يجب على كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، أن تثبت ذلك ضد نادي الأخدود.
وعندما انطلقت صافرة نهاية المباراة، وجدنا أن هذا الأمر تحقق بالفعل؛ حيث فاز الهلال (1-0) على الأخدود، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
هدف الهلال الوحيد في شباك الأخدود؛ جاء عن طريق المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من "ركلة جزاء"، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
قرعة دور الـ8 في كأس الملك .. تعرف على منافس الهلال في دور الثمانية
أجريت اليوم قرعة دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد أسفرت عن مباريات تعد بالكثير من المتعة والإثارة، فما هي نتائج القرعة؟
خلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين من المفاجآت تقريبًا، إذ ضمن جميع الكبار تواجدهم في دور الـ16 باستثناء النصر الذي واجه الاتحاد وخسر أمامه بهدفين بهدف واحد في ملعبه الأول بارك بالرياض.
وضمنت أندية الهلال والأهلي والقادسية والشباب والاتحاد التواجد في ربع النهائي، ومعهم أندية الخليج والخلود والفتح، وكان الاتفاق قد غادر البطولة من دور الـ32 بعد خسارته أمام الباطن بركلات الترجيح، وقد نجح الحزم في نفس المرحلة من إقصاء نيوم.
مفاجأة كانسيلو .. ورسالته الغريبة
عودة جواو كانسيلو
تفاجأ جمهور الهلال بمشاركة الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو في مران الفريق اليوم الأربعاء، بعد غياب لأكثر من شهر عن الملاعب، نظرًا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.
تلك الإصابة دفعت الهلال لرفع اسمه من القائمة المحلية للفريق، والاكتفاء به في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث كان متوقعًا غيابه لفترة أطول، ما أدى لقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه.
لكن بحسب التطورات الحالية من المتوقع مشاركة كونسيلو في مواجهة الغرافة القطري الأسبوع المقبل، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
يبدو أن الجدل المحاط بجواو كانسيلو لاعب الهلال لن يتوقف حتى حسم مستقبله مع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لنرى إن كان سيُسجل في قائمة الفريق لدوري روشن السعودي من جديد أم يشد الرحال إلى وجهة أخرى، وقد أرسل اللاعب رسالة أخرى جدلية عبر حسابه على إنستجرام. فما الذي قاله؟
اللاعب البرتغالي اعتاد نشر مقاطع الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، والتي عادت ما تحمل رسائل غامضة ومشفرة تحمل معانٍ كثيرة.
جاهزية سالم الدوسري لديربي الشباب
تأكدت جاهزية قائد الهلال سالم الدوسري للمشاركة في ديربي الرياض أمام الشباب، المقرر له بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
ويغيب سالم عن الملاعب منذ مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي في التوقف الدولي لأكتوبر الجاري، ضمن الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ورغم مشاركة الدوسري في كامل مواجهة الأخضر أمام أسود الرافدين إلا أنه عانى من إصابة في الحوض، ولولا مصيرية المباراة لما ضغط على إصابته.
ياسين بونو يخلد ذكرى مانشستر سيتي بطريقته الخاصة
حرص الحارس المغربي ياسين بونو؛ محترف الهلال، على تخليد ذكرى تألقه أمام مانشستر سيتي بطريقة خاصة.
وكان بونو قد تألق بتصديات أكثر من رائعة خلال مواجهة العملاق الإنجليزي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، وكذلك في ركلات الترجيح، حتى قاد الهلال للتأهل لدور ربع النهائي.
تلك التصديات نالت إشادة العالم أجمع، حتى أن المغربي أراد تخليدها أمام عينيه طوال الوقت، بطباعة بعض الصور لها على ظهر هاتفه النقال.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 4 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الست الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تجاوز الزعيم الهلالي دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد فوزٍ على فريق الأخدود الأول لكرة القدم، بهدفٍ واحد مقابل لا شيء.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 16.
* فوز: 11.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 35.
* أهداف مستقبلة: 16.