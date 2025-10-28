Ali Albulayhi Simone Inzaghi Hilal GOAL ONLYGOAL AR
سيموني إنزاجي استمع إلى نصيحة ميدو وعلي البليهي بدأ خطة العودة! .. الهلال يطير إلى ربع نهائي كأس الملك بـ"المعادلة المملة" ضد الأخدود

الهلال ينضم إلى الكبار في ربع نهائي أغلى الكؤوس..

لا يُمكن لفريق بحجم عملاق الرياض الهلال، أن يغيب عن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ لذلك كان يجب على كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، أن تثبت ذلك ضد نادي الأخدود.

وعندما انطلقت صافرة نهاية المباراة، وجدنا أن هذا الأمر تحقق بالفعل؛ حيث فاز الهلال (1-0) على الأخدود، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف الهلال الوحيد في شباك الأخدود؛ جاء عن طريق المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من "ركلة جزاء"، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ولم يقدّم الزعيم المستوى الكبير ضد الأخدود؛ ولكنه تحكم في مجريات اللعب بالكامل رغم ذلك، وحقق المطلوب منه في النهاية.

وانضم الهلال في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والاتحاد".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء..

    سيموني إنزاجي استمع إلى نصيحة ميدو ضد الأخدود

    "الهلال سيتلقى عقابه من الله إذا ظلم لاعبه".. هكذا تحدث نجم الكرة المصرية المعتزل أحمد حسام ميدو، عن المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    ليوناردو يتألق مع الهلال حاليًا؛ بعد أن كان مرشحًا للاستبعاد من "القائمة المحلية" للفريق الأول، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وقيّد الزعيم الهلالي لاعبه البرازيلي في "القائمة المحلية"، في أعقاب إصابة الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو؛ إلا أنه مع عودة الأخير في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، تجدد الجدل بشأن مستقبل ليوناردو.

    وهُنا.. أكد ميدو أن ليوناردو أهم عناصر الهلال الهجومية، حيث يجب أن يعتمد عليه المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي بشكلٍ دائم؛ لأن استبعاده أو تهميشه سيكون بمثابة الظلم الكبير للاعب، وهو الأمر الذي سيجعل الله يعاقب الفريق بسببه.

    وبعد تصريحات ميدو المثيرة.. وجدنا إنزاجي يواصل الاعتماد على ليوناردو بشكلٍ طبيعي ضد نادي الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ رغم أنه قام بإراحة العديد من الأجانب.

    نعم.. إنزاجي أراح الكثير من محترفي الهلال ضد الأخدود؛ ولكنه واصل الاعتماد على النجم البرازيلي لما يمثّله من قوة هجومية كبيرة، ولأن استبعاده كان سيشكل أزمة في خط المقدمة بالفعل.

    ولم يخذل ماركوس ليوناردو مدربه الإيطالي، في مباراة الهلال والأخدود؛ حيث قاد الهجوم لوحده، بعد غياب أسماء كبيرة مثل مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري.

    هل عاد علي البليهي بعد أشهر من العذاب الكروي؟!

    قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الاعتماد على المدافع المخضرم علي البليهي، في "التشكيل الأساسي" ضد نادي الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    البليهي شكل ثلاثيًا مع السنغالي خاليدو كوليبالي والتركي يوسف أكتشيتشك، في خط دفاع الفريق الهلالي ضد الأخدود؛ حيث ظهر التفاهم الكبير بينهم.

    وبالطبع.. الأخدود ليس مقياسًا؛ لكن المدافع المخضرم أعاد اكتشاف نفسه من جديد، بعد فترة كبيرة من الهجوم على مستواه.

    وتعرض البليهي لانتقاداتٍ عنيفة من جمهور الهلال، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ وصلت إلى حد المطالبة بـ"الاستغناء عنه"، وعدم التجديد معه.

    لكن.. إدارة الهلال قامت بتجديد عقد البليهي رغم ذلك؛ إلا أنه لم يعد عنصرًا أساسيًا في مباريات الفريق الأول، في عهد إنزاجي.

    وأكبر دليل على استعادة البليهي بعضًا من مستواه القديم، في مباراة الهلال والأخدود؛ هو وصول نسبة تمريراته والصراعات الهوائية، إلى 100% في الشوط الأول فقط.

    إلا أنه ظهر ضعف اللياقة البدنية للبليهي في الشوط الثاني، بسبب تقدمه في العمر بالطبع؛ وهو ما استدعى استبداله في الدقيقة 65.

    لذلك يبقى السؤال: "هل تكون مباراة الأخدود بداية عودة البليهي إلى سابق عهده.. أم أنها مجرد طفرة عابرة خاصة مع تواضع الخصم؟!".

    "معادلة إنزاجي "المملة" تتحقق في مباراة الهلال والأخدود

    في بعض المباريات لا يركز المدربين على الأداء، وإنما تحقيق الفوز بأقل الخسائر الممكنة ولو بشكلٍ ممل حتى؛ وهو ما فعله المدير الفني لنادي الهلال سيموني إنزاجي، في مواجهة نادي الأخدود.

    إنزاجي وبعد تقديم الهلال مستوياتٍ كبيرة، في المباريات المحلية والقارية الأخيرة، قرر أن يركز أمام الأخدود على التأهُل إلى دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين؛ مع إراحة أكبر عددٍ من اللاعبين، بعيدًا عن جمالية الأداء.

    ويستعد الزعيم الهلالي لديربي العاصمة أمام فريق الشباب الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ونظرًا لهذا الضغط الكبير في "الجدولة"؛ استبعد إنزاجي كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا ضد الأخدود، مع إشراك البرتغالي روبن نيفيش والفرنسي تيو هيرنانديز لـ25 دقيقة فقط.

    أيضًا.. لم يشارك المدافع الشاب حسان تمبكتي لأي دقيقة؛ مع مواصلة غياب القائد والجناح سالم الدوسري، بسبب الإصابة.

    وبالتالي.. حقق المدير الفني الإيطالي المعادلة التي كان يريدها ضد الأخدود؛ وهي ضمان التأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع إراحة أسماء مهمة قبل ديربي الشباب.

    الأخدود يسهل فوز الهلال رغم التنظيم الدفاعي

    أخيرًا.. لابد أن نركز على أداء نادي الأخدود ضد فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    الأخدود لم يستغل غياب كثير من نجوم الهلال الكبار عن المباراة، أو انشغال المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي بديربي الرياض ضد نادي الشباب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب بتحفظ دفاعي كبير قبل التأخُر في النتيجة وبعده.

    * ثانيًا: عدم الضغط على حامل الكرة في نادي الهلال.

    * ثالثًا: ترك الأريحية للهلال لبناء اللعب من الخلف.

    * رابعًا: غياب الجمل التكتيكية الهجومية لضرب دفاعات الهلال.

    هذا كله سهل فوز الهلال ضد الأخدود، حتى ولو لعب الأخير بتنظيم دفاعي جيد؛ إلا أنه لم يملك الشجاعة الهجومية أمام كتيبة إنزاجي، التي اكتفت بالاستحواذ فقط مع استغلال أي فرصة للتسجيل.

