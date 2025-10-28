سيموني إنزاجي استمع إلى نصيحة ميدو وعلي البليهي بدأ خطة العودة! .. الهلال يطير إلى ربع نهائي كأس الملك بـ"المعادلة المملة" ضد الأخدود

لا يُمكن لفريق بحجم عملاق الرياض الهلال، أن يغيب عن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ لذلك كان يجب على كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، أن تثبت ذلك ضد نادي الأخدود.

وعندما انطلقت صافرة نهاية المباراة، وجدنا أن هذا الأمر تحقق بالفعل؛ حيث فاز الهلال (1-0) على الأخدود، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف الهلال الوحيد في شباك الأخدود؛ جاء عن طريق المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من "ركلة جزاء"، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ولم يقدّم الزعيم المستوى الكبير ضد الأخدود؛ ولكنه تحكم في مجريات اللعب بالكامل رغم ذلك، وحقق المطلوب منه في النهاية.

وانضم الهلال في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والاتحاد".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء..