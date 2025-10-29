"أرى الشر وأتصرف بسوء أحيانًا" .. رسالة جدلية أخرى من جواو كانسيلو بعد أزمته مع الهلال

أقدمت إدارة الهلال على إجراء مفاجئ بعدما قررت استبعاد البرتغالي جواو كانسيلو من قائمة الفريق، إثر الإصابة التي لحقت به في لقاء الدحيل القطري خلال الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

هذا القرار كان دافعه الأول والأهم هو قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في قائمة دوري روشن السعودي، حيث لم يكن له مكان بعد الصفقات الجديدة وبعد تخطيه السن القانوني للتواجد في قائمة المواليد، وهو ما أدى لحذف اسمه من القائمة والاكتفاء بتواجده في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

حذف اسم كانسيلو من قائمة دوري روشن السعودي وإعادة قيد ليوناردو أحدث رد فعل حاد وغير متوقع من جانب الظهير البرتغالي صاحب القدرات الهجومية الهائلة، حيث عبّر عن استيائه عبر حسابه في إنستجرام بطريقة مثيرة للجدل.

اللاعب نشر صورًا ظهر فيها بقمصان جميع الأندية التي مثلها خلال مسيرته باستثناء الهلال، مرفقًا إياها بصورة له بقميص برشلونة، وقام بإرسال عديد الرسائل المشفرة التي حملت تلميحات "غير لطيفة" رجح الجميع أنها موجهة لناديه ومسؤوليه، مثل جمل "الاحترام لمن يستحقه"، و"لم يقدم لي أحد اعتذارًا عمّا جرى، بل وُجه إليّ اللوم فقط بسبب رد فعلي".