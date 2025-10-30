أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | تدشين طائرة الزعيم الخاصة .. ورئيس نادٍ عاصمي يُعلن تشجيعه للأزرق!
لا تزال جماهير نادي الشباب، تتساءل حول موعد عودة الهدّاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليس فقط بسبب الإصابة التي غيبته عن الملاعب في عدة مباريات، بل رجوعه أيضًا لتسجيل الأهداف، حيث لا يزال في انتظار إحراز أول هدف في موسم 2025-2026.
الشباب، الذي يعاني من "الترنح" ولم يفز في 6 مباريات في دوري روشن، حتى الآن، سوى في لقاء وحيد، يستعد لمواجهة صعبة أمام جاره الهلال، في ديربي الرياض الذي يجمع بين الفريقين، على ملعب المملكة آرينا، في قمة الجولة السابعة من المسابقة.
وتواجد حمد الله في مدرجات ملعب الشباب، خلال المباراة الماضية أمام ضمك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها المغربي منذ مشاركته مع منتخب بلاده للمحليين، وأيضًا غيابه عن لقاءات الشباب منذ مواجهة الفيحاء في 19 سبتمبر الماضي.
صدم وكيل اللاعبين غرم العمري نادي الهلال، بشأن الصفقة التي يُريد ضمها من نادي الخليج، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو اللاعب مراد هوساوي.
وقال العمري خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر إم بي سي أكشن: "مراد يقدم مستويات كبيرة، وأعرفه على الصعيد الشخصي، ويمتلك عقلية كبيرة، وهو شقيق ضياء هارون واستفاد كثيرًا من تجربته وخبرته في الملاعب السعودية".
الهلال يصبح أول نادٍ عربي يمتلك طائرة خاصة بهويته
في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأندية السعودية والعربية، أعلن نادي الهلال عن تدشين طائرة خاصة تحمل الهوية الكاملة للنادي، لتصبح الزعيم أول نادٍ في المملكة والشرق الأوسط يمتلك طائرة بطلاء رسمي يعكس شعاره وألوانه المميزة.
وجاء الإعلان خلال حفل خاص أقامته شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، بالتعاون مع شريك النادي والناقل الجوي الرسمي، حيث تم الكشف عن الطائرة الجديدة التي صُممت بالكامل بهوية النادي الزرقاء وشعاره الشهير.
ووصلت الطائرة صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وهي من طراز A320neo، لتُسجل الهلال كأول نادٍ في المنطقة يحصل على طائرة خاصة تحمل هويته وعلامته التجارية بشكل كامل، في إنجاز يُجسّد مكانته الريادية داخل وخارج الملعب.
ومن المقرر أن تكون الرحلة الأولى للطائرة الخاصة بنادي الهلال يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل، حيث ستقل بعثة الفريق من الرياض إلى الدوحة استعدادًا لخوض المواجهة الرابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام نادي الغرافة القطري.
كما أوضح الناقل الجوي الرسمي لنادي الهلال، أن الطائرة ستُستخدم أيضًا لنقل المسافرين ضمن شبكة وجهاتها الداخلية والدولية، بما يتيح للجماهير وعشاق النادي فرصة تجربة السفر على متن طائرة الهلال والاستمتاع بتجربة استثنائية تحمل روح وهوية "الزعيم".
رئيس نادي عاصمي يعترف بتشجيعه للهلال
اعترف بندر المقبل رئيس نادي الرياض، بتشجيعه نادي الهلال، مؤكدًا على أن هذا الأمر لا يؤثر على عمله، وأن تعاملاته مع الأندية المنافسة الأخرى أكثر من الزعيم.
وخلال تصريحات عبر برنامج "المنتصف" قال المقبل: "عملت مع نادي الهلال من قبل، وهناك علاقة بيني وبين هذا النادي".
وواصل: اليوم أنا في الرياض تعاملاتي الرياضية معظمها مع الاتحاد والنصر، ولكن هذه كرة قدم".
وأنهى المقبل تصريحاته قائلًا: "أكثر الأندية الذي تعاقدوا مع لاعبين في فريقي، النصر الأول ثم الاتحاد، وهذا ينفي أنني أفضل الهلال بسبب انتمائي".
الهلال في موسم 2025-2026
استهلّ الهلال موسمه الرياضي 2025-2026 بأداء متباين تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ مرّ الفريق بفترة من التذبذب الفني قبل أن يستعيد توازنه تدريجيًا ويبدأ في تقديم عروض قوية أكدت عودته المعهودة.
ففي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال ست مباريات، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ليؤكد رغم البداية غير المستقرة أنه أحد أبرز المنافسين على اللقب هذا الموسم.
أما على الصعيد القاري، فقد ظهر الزعيم بصورة أكثر ثباتًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات، مقدّمًا أداءً مقنعًا يعكس قوة الفريق الهجومية وتماسكه الدفاعي.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الهلال مسيرته بثقة بعدما تجاوز عقبة الأخدود بهدف نظيف في دور الـ16، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي ويواصل مشواره نحو اللقب الغالي.
اللافت أن البداية المتذبذبة للفريق في هذا الموسم جاءت رغم تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهي المحطة التي شهدت أول ظهور لإنزاجي مع الهلال، حين قاد الفريق للوصول إلى ربع النهائي بعد عروض استثنائية، أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز التاريخي على مانشستر سيتي.
وخلال مسيرته مع الهلال حتى الآن، جاءت أرقام إنزاجي لتؤكد تطور الأداء واستقرار المنظومة:
عدد المباريات: 16
الانتصارات: 11
التعادلات: 4
الخسارة: 1
الأهداف المسجلة: 35
الأهداف المستقبلة: 16