أخبار الهلال اليوم | تدشين طائرة الزعيم الخاصة .. ورئيس نادٍ عاصمي يُعلن تشجيعه للأزرق!

بعد غيابه الطويل .. تطورات جديدة حول إصابة عبدالرزاق حمد الله قبل ديربي الهلال والشباب!

لا تزال جماهير نادي الشباب، تتساءل حول موعد عودة الهدّاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليس فقط بسبب الإصابة التي غيبته عن الملاعب في عدة مباريات، بل رجوعه أيضًا لتسجيل الأهداف، حيث لا يزال في انتظار إحراز أول هدف في موسم 2025-2026.

الشباب، الذي يعاني من "الترنح" ولم يفز في 6 مباريات في دوري روشن، حتى الآن، سوى في لقاء وحيد، يستعد لمواجهة صعبة أمام جاره الهلال، في ديربي الرياض الذي يجمع بين الفريقين، على ملعب المملكة آرينا، في قمة الجولة السابعة من المسابقة.

وتواجد حمد الله في مدرجات ملعب الشباب، خلال المباراة الماضية أمام ضمك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها المغربي منذ مشاركته مع منتخب بلاده للمحليين، وأيضًا غيابه عن لقاءات الشباب منذ مواجهة الفيحاء في 19 سبتمبر الماضي.

"مهره غالي" .. وكيل لاعبين يفاجئ الهلال في صفقته المنتظرة على غرار الأهلي وصالح أبو الشامات!

صدم وكيل اللاعبين غرم العمري نادي الهلال، بشأن الصفقة التي يُريد ضمها من نادي الخليج، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو اللاعب مراد هوساوي.

وقال العمري خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر إم بي سي أكشن: "مراد يقدم مستويات كبيرة، وأعرفه على الصعيد الشخصي، ويمتلك عقلية كبيرة، وهو شقيق ضياء هارون واستفاد كثيرًا من تجربته وخبرته في الملاعب السعودية".