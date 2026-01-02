Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | لاعب الزعيم على أبواب النصر .. "جدل" عبدالإله المالكي وتطورات الميركاتو

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 2 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثاني من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • النصر يقترب من الاتفاق مع لاعب الهلال

    اقترب مجلس إدارة نادي النصر، من التوصل إلى اتفاق مع أحد لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لضمه إلى صفوفه، بشكلٍ رسمي.

    هذا اللاعب هو المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ الذي دخل "الفترة الحرة" من عقده مع الزعيم الهلالي، في يناير الجاري.

    وكتبت صحيفة "الرياضية" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "النصر والحمدان يقتربان من اتفاق نهائي؛ لتوقيع عقد بين الطرفين".

    وأشرف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر، على الحمدان في وقتٍ سابق؛ وذلك عندما أشرف على تدريب الهلال، في الفترة من صيف 2023 إلى مايو 2025.

    بل أن جيسوس أشاد كثيرًا بهذا المهاجم الدولي؛ قائلًا: "لاعب تكتيكي؛ وذو قدرات بدنية قوية".

  • Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR

    أزمة عبدالإله المالكي.. و"قربان" ملكية الوليد بن طلال للهلال

    "يغادر الهلال مكسور الجناح" .. تلميح عبد الإله المالكي "كرامتك أولًا" يُثير الجدل بشأن مستقبله مع الزعيم!

    أثار عبد الإله المالكي، لاعب وسط نادي الهلال، الكثير من الجدل، حول مستقبله مع ناديه؛ بعد أن خرج بتلميح غريب، علق عليه القانوني خالد الشعلان.

    المالكي يُعاني من قلة المشاركات مع نادي الهلال خلال الموسم الحالي، في ظل اعتماد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي؛ على الصربي سيرجي سافيتش، بجانب البرتغالي روبن نيفيش والنجم محمد كنو في خط وسط الفريق.

    قربان ملكية الزعيم! .. تيو هيرنانديز فضح أزمة الهلال أمام الجميع وانتفاضة الجمهور في وجه الوليد بن طلال ليست من فراغ

    "إلى عاشق الهلال: لا تجعل سلسلة الانتصارات المتتالية تخدعك"؛ هذه هي الرسالة التي يجب توجيهها إلى جمهور عملاق الرياض، خلال الفترة الحالية.

    وأساسًا.. غالبية جمهور الهلال يعلمون أن فريقهم، يُعاني من مشاكل فنية عديدة حاليًا؛ وذلك رغم تحقيق 16 انتصارًا متتاليًا، في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

    أبرز هذه المشاكل الفنية؛ تتمثّل في انخفاض "جودة" الخط الهجومي للفريق الهلالي، على عكس ما كان عليه الحال سابقًا.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كواليس الهلال.. تطورات مثيرة في الميركاتو الشتوي

    من أجل عودة استثنائية .. روما يُنافس الأندية السعودية لضم محمد صلاح من ليفربول!

    يُقال إن النجم المصري محمد صلاح، مستهدف للعودة إلى الدوري الإيطالي؛ حيث ودّع البلاد في عام 2017، عندما انتقل إلى العملاق الإنجليزي ليفربول.

    وحقق صلاح إنجازات قياسية في ملعب "أنفيلد"؛ ولكن هُناك تكهنات برحيله في أوائل عام 2026، مع مزاعم بأن نادي روما الإيطالي يرغب في لم شمله مجددًا.

    الصراع يشتعل .. الهلال والنصر والاتحاد يضغطون على "أحد" والخليج ينتظر التحرك رسمي لبيع مراد هوساوي!

    بدأ الثلاثي الكبير النصر والهلال والاتحاد، في التحرك خلال الساعات الماضية بشكلٍ جدي؛ من أجل التعاقد مع مراد هوساوي لاعب وسط الخليج، ليشتعل الصراع على اللاعب الذي لفت الأنظار خلال الفترة الماضية.

    هوساوي تألق بشكلٍ لافت مع فريقه الخليج؛ مما جعله ينضم إلى صفوف المنتخب السعودي الأول، مع اعتماد كبير عليه من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 9 انتصارات مع تعادلين، في 11 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 25.

    * فوز: 20.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 59.

    * أهداف مستقبلة: 24.

