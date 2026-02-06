Goal.com
هيثم محمد

أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو وكومان من مواجهة الاتحاد .. وقرار صارم من جيسوس

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • جديد أزمة رونالدو .. وتضامن جيسوس

    حُسمت القصة .. قرار نهائي من رونالدو بخصوص المشاركة في كلاسيكو الاتحاد والنصر وجيسوس يتضامن معه!

    فيديو | "الهلال أوقف انتقال سعود عبد الحميد إلى النصر" .. تفاصيل مفاجئة تكشف القصة الكاملة وراء تمرد رونالدو!

    "لست أكبر من دورينا ولا يمكنك التدخل في سياسات الأندية".. رسالة تحذير من الرابطة السعودية إلى كريستيانو رونالدو بعد أزمة ميركاتو الهلال ولكن!

  • سخرية من رونالدو

    "أرسل له هدية عيد ميلاده" .. سخرية برازيلية من رونالدو بعد هاتريك بنزيما في الأخدود!

    أسطورة الدوري الإنجليزي ساخرًا من رونالدو : أمر لطيف أن تتقاضى 400 ألف استرليني يوميًا وتضرب عن العمل!

  • النصر ضد الاتحاد

    كومان جاهز لمواجهة الاتحاد

    أكدت "الرياضية" مساء الجمعة أن النجم الفرنسي كينجسلي كومان أصبح جاهزًا، وسيشارك بشكل طبيعي في لقاء اليوم ضد الاتحاد لحساب دوري روشن.

    وغاب كومان عن لقاء الرياض الأخير بسبب الإجهاد العضلي بحسب وسائل إعلام، ولكن ينتظر أن يدفع به مدرب النصر جورج جيسوس أساسيًا اليوم ضد حامل اللقب.

    ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود و(1-0) على الرياض، في الجولات 16 و17 و18 و19 و20 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

